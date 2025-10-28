立法會選舉｜直選已達成「區區有競爭」　港島東四黨五人爭兩席

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第四個工作天，地區直選個分區的參選人均已超過每區所分配的兩個議席，實現「區區有競爭」。其中在香港島東選區，今日（10月28日）再在三人交表報名，港島西、九龍中、九龍西亦有新人加入戰團。



迄今已有逾30人報名參加地區直選，連同已在不同政黨名單但仍未正式報名的參選人，總人數達44個。九龍中6人參選，人數為各區之冠；港島東、港島西、新界東南、新界西南則已形成五人爭二席格局。



10月28日，民建聯植潔鈴報名參加立法會港島東直選，民建聯元老譚耀宗、葉國謙及現任立法會議員梁熙到場支持。（馮子健攝）

民建聯植潔鈴報名 元老譚耀宗、葉國謙撐場

民建聯東區區議員植潔鈴今日報名參選港島東直選。她表示，要傳承民建聯服務香港、梁熙的港島東工作，已經整裝待發，累積多年經驗，為社區奔跑，要進軍新平台，為市民做更多。

立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

民建聯會務顧問譚耀宗、葉國謙，當區現任立法會議員梁熙、民建聯東區支部主席洪連杉到場支持。譚耀宗表示，植潔鈴一直很出色、在政策方面有建樹，民建聯因而推薦她更上一層樓。譚耀宗又形容，今次選舉不容易，挑戰很大，關鍵是齊心、團結。

黨友李清霞上周報名缺「星」 葉國謙：礙於時間安排

葉國謙表示，植潔鈴全心全力服務社區，大家有目共睹，相信她完全有能力在更高層面為香港市民服務。只做了四年立法會議員便交棒的梁熙亦稱植潔鈴非常勤力，曾表示要「嫁給」區議會及社區，掌握民情及社區脈搏。

民建聯在港島東還派出另一區議員李清霞參選，被問及對同區出兩隊有什麼看法，植潔鈴稱希望該選民有更多選擇。她形容自己與李清霞各有優勢、風格不同，民建聯是跨階層政黨，希望爭取最多支持選民，涵蓋不同階層。

李清霞上周低調報名，植潔鈴則獲多名元老站台。是否更受重視？植潔鈴稱」絕對不要這樣看」，每個候選人優勢均等，都要盡自己最大努力跑。葉國謙則表示民建聯支持全部候選人，不為每個參選人站台「只是礙於時間安排」。

10月28日，自由黨阮建中報名參加港島東直選，黨魁張宇人及黨主席邵家輝到場支持。（馮子健攝）

自由黨阮建中冀成為中產在議會代表

自由黨東區區議員阮建中亦在今日報名參加港島東直選，黨魁張宇人、黨主席邵家輝為其站台。邵家輝稱對阮建中非常有信心，指其在政策上有不少建議，在香港亂象橫生之時發揮愛國愛港精神，如今則爭取跨進另一個台階，繼續服務市民。

阮建中表示，會捍衛中產夾心階層權益及關顧弱勢社群。他舉例指，現時長者面對高昂醫療服務，政府支援不足，年輕家庭負擔沉重，年輕一代則面對高樓價、高租金等問題，值得特區政府重視。他多次強調，希望成為中產夾心階層在議會內的代表。

10月28日，自由黨阮建中報名參加港島東直選，黨魁張宇人及黨主席邵家輝到場支持。（馮子健攝）

新民黨郭浩景參選 江玉歡承諾落區拉票

新民黨派東區區議員郭浩景參選港島東，他今日在黨主席葉劉淑儀陪同下報名。新浩景表示，希望將專業聲音帶入立法會，協助政府施政落地。葉劉稱讚郭浩景是區內難得的專業代表，稱會有不同策略為其助選。今日宣布重新加入新民黨的選委界立法會議員江玉歡，已表明會落區為郭浩景拉票。

郭浩景與阮建中都側重中產，票源或有重疊。對此，阮建中表示，自己有到非自身區議會選區的區域服務。他直言，自由黨、新民黨同區出選的情況比較少，票源可能重疊80%甚至90%，但會公平競爭，贏輸各安天命。郭浩景亦表示將全力以赴，形容不同參選者各有所長。

港島東另一參選人為競逐連任的工聯會會長吳秋北，上周五已報名。

九龍中6人參選 九龍西關煒曦挑戰兩現任議員

九龍西與九龍中今日均有無黨派「新丁」報名。曾在央企中糧集團擔任高層職位的譚莉儀，加入九龍中戰團，該區參選人達到6個，其餘5人為競逐連任的李慧琼與楊永杰、工聯會丘燿誠、經民聯李超宇及代表東九龍居民委員會的楊諾軒。

油尖旺區議員關煒曦今日報名參加九龍西直選，獲工聯會元老陳婉嫻撐場，他將挑戰競逐連任的西九新動力梁文廣與民建聯鄭泳舜。關煒曦以「向前．曦望」為競選口號，競選政綱以「重民生、穩經濟、共建結、求突破、促發展」為主軸，特別關注基層勞工權益、家庭支援、青年發展及舊區更新等議題。

10月28日，油尖旺區議員關煒曦報名參加第八屆立法會九龍西直選。（何夏怡攝）

10月28日，油尖旺區議員關煒曦報名參加第八屆立法會九龍西直選。（何夏怡攝）

周浩鼎報名競逐連任新界西北議席

民建聯副主席周浩鼎亦已報名，爭取連任新界西北選區議席，他的競爭對手包括新民黨甘文鋒、實政圓桌莊豪鈑及由「轉跑道」的工聯會選委界議員陸頌雄。

10月28日，民建聯副主席周浩鼎報名競逐連任立法會新界西北議席。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。