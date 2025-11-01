立法會選舉｜陳國基： 越多人投票代表性越高　公務員有責任帶頭

【立法會選舉2025】特區政府正大規模動員社會各界參與下月7日舉行的立法會選舉，政務司司長陳國基表示，政府當然希望所有合資格選民都投票，加強宣傳是希望向市民解釋立法會的重要性，而公務員作為政府的一部分，有責任帶頭履行投票責任，支持政府工作。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

陳國基在商台《政經星期六》節目中表示，立法會是特區管治重要組成部份，可以匯聚民意、監察政府、制定法律，並改善政府政策，與市民生活息息相關。他呼籲合資格選民在立法會選舉踴躍投票，增強當選議員的代表性，強調議員候選人都是愛國愛港，但立場及側重點不同。

2025立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

半數票站設於學校 投票翌日定為學校假期

對於多名年屆70歲的議員不競逐連任，陳國基指，任何組織都有交替程序，有議員因不同原因或去到一定年齡選擇交棒，是正常考慮，議會也可以有更多新面孔，令政府聽到更多聲音。 陳國基又指，今次選舉有一半票站都設於學校，由於點票工作可能較晚才完結，在諮詢教育界後，決定將投票翌日定為學校假期。

10月28日，政務司司長陳國基主持撲滅罪行委員會會議，與與會人士齊齊呼籲選民在12月7日投票選出新一屆立法會議員。（陳國基facebook)

至於政府是否有為投票率設定關鍵績效指標（KPI），陳國基說，所有合資格選民都參與投票，就是政府的KPI，公務員作為政府僱員，更加有責任支持政府的工作。陳國基表示，政府作為全港最大僱主，希望10多萬公務員認真履行選民責任，為社會起帶頭作用。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

陳國基：監察反中亂港言論 即時作出駁斥

港澳辦日前發表文章，警告反中亂港勢力「逢選必鬧」，必須警愓其捲土重來。陳國基表示，雖然本港已基本做好維護國家安全的法律工作，但仍有人「死心不息」，在選舉等大型活動期間散佈鼓吹市民做反政府行為的言論，政府會監察相關人士的言論，即時作出駁斥，亦會做好安全工作，防止有人破壞選舉。