陳茂波沙特出席未來投資倡議大會　分享公私營合作發展基建經驗

正在沙特阿拉伯訪問的財政司司長陳茂波，當地時間昨日（28日）出席未來投資倡議大會並發言，分享香港在各類公私營合作模式方面的經驗，包括藉「建設－營運－移交」模式及「鐵路加物業發展」模式，為私人市場提供誘因，促進基礎建設的發展。



他指，特區政府正加快推進北部都會區的發展，採取更彈性靈活的方式發展北都，包括以更靈活的方式批撥土地和輸入人才、共同投資等，加快規劃建設和產業發展的步伐。



陳茂波與其他出席未來投資倡議大會的嘉賓合照。（政府新聞處）

港投公司引導資金投向戰略價值產業

陳茂波亦分享另一個公私營合作的例子，就是政府成立香港投資管理有限公司，以共同投資等方式助力吸引企業落戶和產業生態培育，並與市場上其他基金合作，引導更多資金投向具戰略價值的產業，長遠提升香港競爭力，並為社會創造更多優質的就業。

參與討論環節的嘉賓包括沙特投資部長H.E. Khalid bin Abdulaziz Al-Falih、埃及規劃、經濟發展及國際合作部長Rania Al-Mashat博士，以及多家跨國企業的主席和行政總裁。陳茂波亦出席了不同主題的環節，包括國家副主席韓正的主題演講。

陳茂波出席中國—海灣產業及投資合作研討會，並在會上致辭。​（政府新聞處）

陳茂波：300間內地企業擬在港上市 不少想拓展中東市場

陳茂波傍晚出席中國投資有限責任公司主辦的商務研討會，並發表主題演講。他指出，中東地區設定了宏大的發展願景，並具強勁的發展動能；與此同時，中國也正推動高質量發展，包括高水平雙向對外開放，兩地在資金、科技與產業對接方面，合作空間龐大。

陳茂波表示，香港是全球最自由經濟體，「一國兩制」的制度優勢明顯，同時亦是全球第三大國際金融中心，不僅是中國企業「走出去」的國際化集資和專業服務平台，也是中東企業進入中國市場的理想門戶。他指出，目前約有300家內地企業正準備在香港上市，其中不少計劃拓展中東市場。

他誠邀更多沙特和中東地區企業和機構善用香港平台，攜手拓展亞洲與中東的合作新篇章。