江旻憓「空降」　姚柏良轉戰選委界：最重要為旅遊業做好宣傳

【立法會選舉2025】奧運冠軍江旻憓今日報名參加立法會功能界別旅遊界選舉，現任旅遊界議員姚柏良隨即宣布轉到選委界參選。被問及對江旻憓出選的看法，他表示旅遊業發展青黃不接，希望有更多「新血」，而運動員堅毅的拼搏精神在各行各業都很重要。



他又表示，轉跑道後希望可把旅遊業提升至「戰略性地位」，爭取凝聚跨界力量，推動跨界別緊密合作。他強調：「我永遠都離不開旅遊界。」



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

11月3日，現任旅遊界議員姚柏良報外競逐來屆立法會選委界議席。（王晉璇攝）

姚柏良：旅遊業需要更廣闊視野 促進整體經濟發展

姚柏良今日下午到政府總部交表參選。立法會議員馬逢國、葛珮帆、旅遊業議會主席譚光舜及九龍社團聯會前會長陳振彬等人到場支持。譚光舜今午較早前曾到北角支持江旻憓報名競逐現屬姚柏良的旅遊界議席。

我永遠都離不開旅遊界。 立法會議員姚柏良

姚柏良為香港中旅董事長，四年前當選旅遊界立法會議員，外界原預期他會競逐連任，但最終隨着江旻憓「空降」旅遊界而轉到選委界。對於「轉跑道」，他認為香港旅遊業需要更高、更廣闊的視野，應將其提升至一個戰略性地位，促進行業和香港整體經濟發展。

他表示，將爭取在選委會凝聚跨界力量，推動跨界別緊密合作。強調「我永遠都離不開旅遊界」。

運動員拼博精神為各行各業所需 「最重要為旅遊業做好宣傳」

被問及江旻憓出選旅遊界的看法。姚柏良稱，旅遊業發展青黃不接，希望有更多「新血」。他形容運動員堅毅的拼搏精神在各行各業都很重要，「最重要為香港旅遊業做好宣傳」。

11月3日，旅遊界現任議員姚柏良報名競逐來屆立法會選委界議席。（王晉璇攝）

譚光舜亦強調體育的重要性，稱「文體旅」分不開，如果能關注、聆聽業界聲音，就是好事。馬逢國則表示，指幾十年來一直關注姚柏良，形容其為「萬金油」，放在哪裡都能發揮特質。他又稱讚姚工作拼命，什麼都要做到最好，相信其「轉跑道」會為社會帶來更大的貢獻和發揮。

11月3日，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓（（左五）報名參選立法會功能組別旅遊界，信和集團主席黃永光（左四）、馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華（左三）、旅遊業議會主席譚光舜（左六）、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人到場支持。（廖雁雄攝）

隨着姚柏良「轉跑道」，來屆立法會旅遊界議席將由江文憓與經營旅行社的觀塘區議員馬軼超競爭。江旻憓在今日下午兩時左右到北角報名參選，3時45分左右離開，她與傳媒打招呼，但沒有回應怎麼看姚柏良「讓路」以及有關政綱內容、選舉制度等提問。