立法會選舉｜法律界林新強棄選：未來精力放在律所業務

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期將於明日（6日）截止，法律界議員林新強宣布放棄選競逐連任，成為本屆立法會第29名棄選議員。林新強今日（11月5日）在社交平台解釋，棄選是為了其所律師事務所的業務發展，未來希望為此付出更多時間和精力，因為國家給出了清晰的發展方向，既要打造國際一流律師事務所、亦要香港善用普通法的獨特優勢。



林新強曾擔任香港律師會會長，2021年參選立法會，成功當選為法律界議員，是該界別歷來第二名被視為出身親建制陣營的議員。他表示很榮幸可在過去四年參與立法會工作，亦滿意自己在立法會的一些工作成果，但經過考慮多種因素之後，尤其為了律所的業務發展，決定不再參選。

林新強表示，相信可以在律師事務所，利用在法律專業以及立法會的經驗，培育新一代法律人才，為國家，為香港，開創一條新道路。他又承諾，會繼續透過傳媒和立法會議員發聲，監督政府的工作，並推動法律界的發展。

李穎彰和陳曉峰競逐法律界議席

截至目前，有兩人參選新一屆立法會法律界，分別是無黨派李穎彰和自由黨陳曉峰。林新強形容二者對法律行業的關注點有不同，李關注本地中小型律師事務所的權益和本地律所的發展，陳則代表较大型的律所和外資律所，並更偏向於高科技以及虛擬經濟的發展。他呼籲法律界人士積極投票，選出合適人選去保障業界權益及通過他們為政府建言獻策，共同守護香港的法治精神。