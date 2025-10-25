立法會選舉｜葉劉宣布棄選： 不是因為年齡，續做行會不退休

【立法會選舉2025】行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，今日（10月25日）公在第八屆立法會參選名單，75歲的葉劉一如預期宣布放棄連任，葉劉長達17年的議員生涯將隨本屆立法會任期結束而劃上句號。她向支持承諾自己「不是退休」，強調會繼續行政會議及智庫工作，繼續做政策研究及推動民間外交。



葉劉表示，棄選不是因為年齡，香港沒有年齡歧視，基本法沒有年齡要求，亦沒有人要求她退選。



10月25日，新民黨舉行記者會，公布第八屆立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀及另外兩名現屆議員黎棟國與容海恩確認棄選。（王晉璇攝）

葉劉：立法會曾經歷非常黑暗時代 如今重回正軌

葉劉淑儀在2008年開始擔任立法會議員，今日正式宣布結束自己長達17年的立法會生涯。她表示，立法會曾經歷「非常黑暗的時代」，會場不僅陷入紛亂更曾遭佔領，嚴重影響政府運作，所幸2021年完善選舉制度後，立法會運作已回歸正軌，各委員會通力合作，成功通過包括《維護國家安全條例》在內多項重要法案。

10月25日，新民黨舉行記者會公布立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀正式宣布棄選。（夏家朗攝）

葉劉表示，她從政的唯一遺憾是2003年沒法完成基本法23條立法。葉劉當年擔任保安局局長，負責推動23條立法，不僅無功而還，更黯然去職。她曾慨嘆，當年立法失敗後，而香港漸漸動盪，最終需要國家出手為香港制訂國安法止亂。

她在辭職後負笈美國，2006年回港後成立匯賢智庫並加入政壇，2008年在立法會選舉中於港島區取得議席； 2012年她獲委任為行政會議成員，2022年更獲現任行政長官李家超任命為行會召集人。

葉劉淑儀宣布棄選立法會，選委界議員陳家珮將交棒參選港島西議席。（夏家朗攝）

推薦陳家珮接班 陳： 迎難而上保港島西議席

葉劉推薦現任選委界議員陳家珮出選港島西。她說，陳家珮跟了自己15年，在立法會工作出色，亦參加國家事務。

陳家珮表示，在新民黨15年間，看到黨派一路壯大，感到無限感激。接下來的日子會繼續為專業人士發聲，特別是作為婦女會繼續為家庭婦女發聲，一定會敢於創新、迎難而上，保住新民黨港島西位置。

10月23日，立法會會期最後一天會議，新民黨葉劉淑儀未交代連任與否。（廖雁雄攝）

「不是退休」 葉劉：會一直為香港、國家、未來服務

被問及新民黨主席和副主席都不選，該黨未來走向如何，葉劉淑儀表示，新民黨路線不會變。她又強調，新民黨素來重視培養年輕人才，新民黨今次派出的候選人，除了服務地區，也都有全球視野，心繫國家。

我本人都服務17年了，是時候給年輕人接替。 新民黨主席葉劉淑儀

談及個人去向，葉劉淑儀向支持者承諾「不是退休」，會繼續行政會議與智庫工作，繼續做政策研究及推動民間外交、產業發展。她承諾，「會一直為香港、國家、未來服務」。

新民黨6名立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬。（葉劉IG）

立法會12名「7字頭」議員全退

自立法會主席梁君彥在上月底宣布放棄競逐連任以來，「七十大限」便在傳言炒得沸沸揚揚，隨着75歲的葉劉與73歲的新民黨常務副主席黎棟國放棄連任，意味本屆議會12名「7字頭」議員均不會再參選。

黎棟國宣布不連任，稱4年前當選立法會議員，當時承諾的23條立法，公務員福利等工作已經一一完成。他表示，自己參加了40條條例草案工作，以及保住了立法會審議附屬法例的權利，並在專業領域修訂法例和民生議題方面發揮角色。

