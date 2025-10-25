立法會選舉｜教育界朱國強棄選　稱要集中精力辦好學校

【立法會選舉2025】立法會教育議員朱國強今日（10月25日）宣布放棄競逐連任，只做了一屆議員便離開。擔任小學校長的朱國強表示，教育界正對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界，他希望集中最多的時間與精力辦好學校、做好教育，經過慎重考慮後，決定棄選。



連同朱國強在內，本屆立法會已有27人放棄爭取連任，其中14人只做了一屆就退 場。



稱任內推動關注師生精神健康 體現行政立法良性互動

朱國強現年51歲，是教聯會副會長，四年前在5名候選人中脫穎而出，成為立法會教育界功能組別歷來首名建制派議員。他在社交平台發文稱，過去四年在教育界同工的支持與囑咐下，有幸進入議會議政論政，內心無比感恩，也意識到責任重大。

朱國強（黃浩謙攝）

他細數自己四年議會工作的成績，提到他在立法會提出議案後不及，教育局便推出《4Rs精神健康約章》，採納他的部分建議，讓校園在思維與行動上，更重視師生的情緒與情神健康，社會亦開始反思教育體系過分強調競爭、盲目比較的現象。他形容，這正是行政立法良性互動，推動社會變革進步的事例。

與蔡若蓮爭議幼稚園削資助 批對方言論涼薄

朱國強表示，在議會任期順利「畢業」，但教育路上仍與大家繼續前行，以不同崗位與角色貢獻教育，並持續推動正向教育 、教師身心健康與可持續發展。他又呼籲市民支持12月7日舉行的立法會換屆選舉，踴躍投票，選賢與能。

朱國強四年前代表教聯會出戰，成功奪得教育界議席。（曾凱欣攝）

作為教育界議會代表，朱國強在相關議題上不時與教育局長蔡若蓮針鋒相對。教育局在財赤下削減2025/2026年度幼稚園資助額，蔡若蓮稱相信對幼稚園營運衝擊不大，朱國強就批評局長言論涼薄、無視幼稚園困境。他又曾抱怨當局在作出削支決定前，沒有向其諮詢。

