立法會選舉｜羅淑佩與｢選舉專班｣宣傳　旅遊、文創專員成骨幹成員

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉12月7日舉行，公務員事務局要求所有公務員首長及其轄下政策局部門成立領導專班，做好宣傳與動員工作。其中，文化體育及旅遊局局長羅淑佩率部門首長拍選舉宣傳片，透露該局的「選舉專班」人馬包括常任秘書長、旅遊事務正副專員、文創產業專員等。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

羅淑佩拍攝立法會換屆選舉宣傳短片，呼籲市民踴躍投票。（文化體育及旅遊局FB）

羅淑佩呼籲踴躍投票

羅淑佩日前率文化體育及旅遊局高層官員拍攝政府宣傳短片，宣傳12月7日舉行的立法會換屆選舉，呼籲市民踴躍投票。該局表示，立法會換屆選舉對香港的未來發展意義重大，關乎經濟、民生、社會及市民福祉，每一票不僅體現市民履行公民責任，更是對香港繁榮穩定的支持與信心。

羅淑佩拍攝立法會換屆選舉宣傳短片，呼籲市民踴躍投票。（文化體育及旅遊局FB）

羅淑佩與文化體育及旅遊局高層官員拍攝立法會換屆選舉宣傳短片，呼籲市民踴躍投票。（文化體育及旅遊局FB）

旅遊專員、文創專員成為「選舉專班」骨幹成員

羅淑佩透露，文化體育及旅遊局組成的「選舉專班」骨幹成員，包括常任秘書長沈鳳君、副局長劉震、旅遊事務專員張馮泳萍、文創產業專員黎細明、旅遊事務副專員朱瑞雯、政治助理招文亮等人。眾人拍宣傳片手持的「道具」，包括拿暮籃球的選舉事務處吉祥物「票箱家族」，原來是由文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼等同事創作。