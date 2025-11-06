立法會選舉｜梁君彥：無特別祝福或穩勝名單　相信投票率會回升

立法會選舉提名期今天（6日）結束，立法會主席梁君彥隨即會見傳媒表示今屆共有超過160人報名競逐90個議席，形容具競爭，指有選區競爭比過往更激烈，相信投票率將超過上屆。他形容參選人年青有為、背景多元，將為議會注入新力量，強調選舉公平公正，無人獲「特別祝福」，沒有「穩勝名單」，呼籲選民於12月7日積極投票，「選出代表你的代議士」。



《香港01》統計，10個直選分區中，有9個區出現5名參選人爭奪兩席的局面，九龍中更出現6人參選；28個功能組別之中，26個是2人爭一席，社福界競爭最激烈，有3人參選爭1席，勞工界3個議席則有5人競爭，較四年前少8人；選舉委員會界別中，合共有50人爭奪40個議席，較四年前少一人。梁君彥回應參選人數減少時指「少一個、多半個不是一件重要的事，最重要是每個界別都有得揀，有得揀才是老闆」。



議席全數有競爭 「有得揀先係老闆」

梁君彥形容，下屆立法會參選人全是「有擔當、有才幹、有抱負、年青有為的愛國愛港人士」，均懷著「致力為香港謀發展，為市民謀幸福的心」。他特別提到，參選人背景多元，女性比例突破兩成二，高於上屆的一成八，相信他們能將「各方各面的經驗、新意念、新的政策倡議帶入新一屆的立法會，為議會注入新的力量、帶來新的氣象」。

（參選人）少一個多半個不是一件重要的事，最重要是每個界別都有得揀，有得揀才是老闆。 立法會主席梁君彥

他說令他感到欣喜的是，本屆選舉延續了上一屆的健康現象，90個議席都有競爭，「每個選區都有競爭，每個界別都有得選」，部分選區競爭比上屆更為激烈。他強調，「所有的參選人都是站在同一個起跑線上，沒有任何人得到所謂特別的祝福，也沒有穩勝的名單」，他們必須憑實力、政綱及服務熱誠決勝負。

據《香港01》統計，相較上屆，本界別選委界別少了1位參選人，功能界別少了8位參選人。梁君彥回應指本屆參選人質素很好，相信投票率一定比上屆好，「少一個多半個不是一件重要的事，最重要是每個界別都有得揀，有得揀才是老闆」。

部分人缺經驗但參選功能界別？梁君彥：交選舉主任評定

梁君彥呼籲選民12月7日踴躍投票，履行公民責任，「選出代表你的代議士」，指期待參選人展開「高水平的君子之爭」。

不要因為立法會已經回復理性，不再有內耗和激烈的場面，而不重視立法會選舉和立法會的職能 立法會主席梁君彥

被問到社會是否因沒內耗減少對立法會重視，以及資深議員離開是否擔心新議員缺乏經驗。他回應指，本屆立法會通過130條法例，「不是因為內耗不內耗，是真正為市民做好工作」，此外，第七屆立法會只有29名議員連任，其他60個都是「新丁」，相信仍經驗豐富的議員會帶領下一屆。

至於功能界別規定參選人與行業有密切聯繫，如何看待有參選人只有某個界別的經驗卻參選多元界別，似乎意指有參選人只有體育界經驗但參選旅遊界。梁君彥指交由選舉主任評定。至於如何評價三成來自中資背景對議會多元化影響，以及對個別候選人的看法，他表示不回應。

他強調，立法會議員作為特區管治團隊的重要組成部分，需加強行政立法良性互動、推進良政善治，並幫助香港對接國家「十五五」規劃，發揮「一國兩制」獨特優勢，形容此次選舉是推動高質量民主發展的重要里程碑。