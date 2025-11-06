立法會選舉｜何敬康獲譚詠麟、呂耀東提名　泳手風波後王敏超支持

立法會換屆選舉提名期今天（6日）結束，《香港01》翻查各參選人提名表格，不少人獲「星級」支持。其中，爭取連任的新民黨選委界立法會議員何敬康，獲得他的偶像、屬第二界別選委的歌手譚詠麟提名，家族在澳門的他亦獲已故「新賭王」呂志和的長子、銀河娛樂集團主席呂耀東支持。值得留意的是，去年何敬康協助的9歲小泳手被拒參賽事件中，位處風眼的泳總會長王敏超，亦提名何敬康連任。



立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

10月17日，新民黨議員何敬康在黨主席葉劉淑儀陪同下報名競逐連任選委界議席。（王晉璇攝）

泳總捲小泳手風波後 獲會長王敏超提名爭連任

何敬康是新民黨唯一出戰選委界的人馬，他去年與港隊前游泳代表方力申介入9歲小泳手被拒參賽風波，炮轟泳總制度不公，關注「殭屍屬會」問題，最終推動中國香港游泳總會改革「三級制」，按評分設屬會「升降」機制。當時頻與泳總會長王敏超交手的何敬康，事後獲委任為泳總會務顧問。爭取連任之際，何敬康獲王敏超提名參選。

何敬康在社交網站Facebook感謝王敏超提名名鼎力支持他爭取連任。（何敬康FB）

何敬康日前在社交網站Facebook感謝王敏超提名名鼎力支持他爭取連任，讚揚王敏超數十年來身體力行支持香港體育與游泳發展，萬分感謝他的信任及全力支持，指未來希望繼續與王敏超共同為香港體育出力。

何敬康獲得他的偶像、屬第二界別選委的歌手譚詠麟提名爭取連任。（何敬康FB）

何敬康獲偶像譚詠麟提名爭取連任

多次表示偶像是歌手譚詠麟的何敬康，亦獲得屬第二界別選委的譚詠麟提名。6歲開始聽譚詠麟的何敬康，曾指現在與譚有工作上的聯繫，不時互相分享樂壇過去、現在與未來，包括如何再次振興樂壇和演唱會經濟，以及內地和香港營運演唱會的細節。

家族在澳門的何敬康，亦獲已故「新賭王」呂志和（右）的長子、銀河娛樂集團主席呂耀東（左）支持。（資料圖片）

呂志和長子呂耀東、邱達昌提名何敬康

家族在澳門的何敬康，亦獲已故「新賭王」呂志和的長子、銀河娛樂集團主席呂耀東支持。同樣重量級的提名人，包括全國政協常委、遠東發展主席邱達昌、全國政協前常委陳永棋、醫院管理局主席范鴻齡、理文造紙創辦人李運強兒子李文斌等人支持。

議會同僚之中，屬於第四界別並已宣布不尋求連任的立法會財委會主席陳健波、民建聯梁熙、民建聯李世榮、剛加入新民黨的江玉歡，亦有提名何敬康。

11月3日，警察員佐級協會前主席陳祖光（左四）報名竸逐立法會選委界議席。（楊凱力攝）

陳祖光獲前「一哥」曾偉雄、前「二哥」任達榮提名

其餘獲「星級」支持的選委界參選人，包括警察隊員佐級協會前主席陳祖光，他獲得前上司警務處前處長曾偉雄，以及前副警務處長任達榮提名，香港影業協會理事長洪祖星、國家行政學院香港同學會前主席胡明峰亦是陳祖光的參選提名人之一。