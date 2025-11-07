立法會選舉｜直選論壇原擬明日起舉行　多區參選人今收通知改期

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期於昨日結束。據了解，政府本已安排每個直選選區舉辦選舉論壇，港島東與港島西選區將在明天（11月8日）率先登場。不過，兩個選區的參選人今日分別透露，論壇將會改期。據悉九龍西選區原本安排後日（11月9日）舉辦論壇，惟同樣押後。



行政長官李家超今日主持立法會選舉政府統籌專班會議後表示，政府將於下星期起為每一個選區或界別舉辦選舉論壇，屆時各候選人的立場和能力將會全面呈現在公眾眼前，選民可以根據他們的表現作出個人投票選擇。



據了解，政府原牽頭由明天（11月8日）起舉行立法會直選分區候選人論壇，打頭炮的港島西選址香港公園舉行。（資料圖片）

原定港島東、西直選論壇打響頭炮

據了解，官方舉辦的首個選舉論壇選址香港公園，已報名的港島西參選人均獲邀出席，惟今日（7日）卻收到通知，論壇將會押後舉行，未知確實日子。同日原擬舉辦港島東選舉論壇，惟有當區參選人表示，今早收到通知，論壇會延期舉行。

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

類似情況在各區出現。消息指，九龍西同樣有官方舉辦的選舉論壇，原訂周日（9日）舉行，但參選人已被通知要延期。新界西南選區的論壇原定下周三（11日）舉行，有參選人表示，未知是否會有變，倘若如期舉行，預料會通知傳媒採訪。

2021年，時任候選人資格審查委員會主席李家超公布選委會選舉資格審查結果。（張浩維攝）

161人報名參選 須經資委會確認資格

第八屆立法會提名期昨日結束，共有161人報名參選。根據規定，參選人資格須經政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會審核，以確保其「愛國者」身份。四年前第七屆立法會的資格審查歷時一周完成，154名參選人當中有一人被取消資格，原因是他屬於《立法會條例》下的訂明公職人員，不符合獲提名的資格。