立法會選舉｜江旻憓選旅遊界　旅議會主席：文體旅融合順理成章

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓周一參選第八屆立法會旅遊界功能界別，但其工作資歷與旅遊界的關係引起爭議。江旻憓報名時有份為其站台的旅遊業議會主席譚光舜今日（11月5日）表示，政府近年落力串連文化、體育與旅遊，相互融合有利旅遊業界發展，具備體育成就的江旻憓參選旅遊界也「順理成章」。



巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

11月3日，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓（（左五）報名參選立法會功能組別旅遊界，旅遊業議會主席譚光舜（左六）與信和集團主席黃永光（左四）、馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華（左三）、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人到場支持。（廖雁雄攝）

譚光舜承認江旻憓「過去經驗比較淺」

譚光舜出席商台節目時形容，江旻憓形象正面、知名度高，而且她目前在香港賽馬會工作，亦有關注旅遊方面事宜。譚光舜表示，他個人覺得江旻憓與旅遊業界是有聯繫的，但亦承認她「過去的經驗可能比較淺」。

她（江旻憓）作為一個在體育有成就的人士，現在去做文化、做旅遊，我覺得其實是順理成章的事情。 旅遊業議會主席譚光舜

江旻憓去年8月入職馬會，擔任對外事務經理。馬會公司事務執行總監譚志源當時介紹，江旻憓將參與一系列不同項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧與各界持份者聯繫的工作。

2024年8月1日，港隊「微笑劍后」江旻憓（Vivian）從巴黎奧運凱旋返港。她為香港奪得奧運女子重劍金牌。（蘇煒然攝）

賽馬旅遊受歡迎 成江旻憓入閘依據？

被問到如何令選舉主任信納江旻憓與旅遊業有聯繫時，譚光舜回應： 「這要靠她自己努力」。根據規定，功能界別必須為相關界別投票人或與該界別有密切聯繫。馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點，或將成為江旻憓與旅遊業有直接關聯的證明。譚光舜今日亦提到，賽馬旅遊深受遊客歡迎。

江旻憓的對手將是經營旅行社的觀塘區議員的馬軼超。譚光舜比較道，後者經驗較為豐富，但兩位參選人都值得支持。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（中）11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

旅議會呼籲出團安排配合投票日程 譚光舜：迴響積極

此外，旅遊業議會日前呼籲會員為遊客計劃外遊行程時，盡量配合立法會選舉投票日程。譚光舜稱，旅議會作為業界組織，有責任呼籲會員配合選舉。他認為旅行社可與遊客討論彈性處理單日或短線團行程，強調相關措施獲積極迴響，遊客亦認可。

《香港01》獲悉，為了平衡鼓勵投票的大原則與業界營運，部分旅行社蘊釀投票日當日把短線內地團出發時間延至中午或之後，令市民有時間早上投票。旅遊業界又在研究向投票後獲發「感謝卡」的市民提供報團折扣優惠。