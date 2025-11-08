立法會選舉｜江旻憓競選口號標榜招牌形象　六大政綱強調產業發展

【立法會選舉2025】奧運女子重劍金牌得主江旻憓參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席，其競選團隊推出宣傳單張，公布六大政綱重點。江旻憓日前回覆選舉主任查詢時，以任職馬會推廣賽馬旅遊證明自己與旅遊界有密切聯繫，但其政網要點並沒有提及「賽馬旅遊」，她的宣傳口號則用自己名字諧音，承諾為旅遊業界發聲，同時亦突出自己「招牌」，表示要與業界「微笑同行」。



江旻憓的立法會選舉宣傳單張。

江旻憓的宣傳單張引上「憓」您發聲、旅遊同心、微笑同行的宣傳口號，列出六大政綱重點：

1. 塑造「好客香港」全球品牌，增強國際競爭優勢

2.深化文體旅產業融合，創新跨域合作模式

3.構建國際航空及旅遊樞紐，建設「一程多站」核心示範區

4.助力旅行社數位轉型，促進產業永續經營

5.發展綠色旅遊生態，實現社區共享價值

6.建立常態化政企溝通機制，優化產業發展環境。

政綱未見賽馬旅遊相關事宜

江旻憓在周一（11月3日）報名，選舉主任在當日發電郵要求她闡述與旅遊業聯係，江旻憓回覆稱自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。不過，她的六大政綱字句無提及「賽馬旅遊」。

馬軼超的十大政綱。（馬軼超Facebook）

馬軼超亦公布政綱 包括派發旅遊消費券

旅遊界另一候選人是觀塘區議員馬軼超，報稱自己為遊學教育有限公司董事總經理。他亦有在社交平台發佈十大政綱初稿，口號是重振旅遊業輝煌。

政綱內容包括，制定本地特色旅遊定位；生態旅遊平衡發展；系統化落實「無處不旅遊」；推動「汽車+」旅遊；把握盛事旅遊機遇，打造高質量旅客體驗；派發旅遊消費券，重推本地遊獎勵；活化郵輪碼頭刺激郵輪旅遊；業界支援電子化；人才培訓專業化；完善高鐵團體票出票機制。