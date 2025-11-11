全運會｜李家超接待中央考察團　冀促進灣區體育產業聯動發展

行政長官李家超今日（11月11日）在禮賓府歡迎國務委員諶貽琴率團到港，考察第十五屆全國運動會香港賽區的競賽設施和項目，並匯報了香港籌辦十五運會、十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會和加強粵港澳大灣區體育合作等工作。



全運會開幕禮11月9日在廣州廣東奧林匹克體育中心舉行。（左起）「香港劍神」張家朗、廣東田徑運動員蘇炳添和澳門武術運動員李禕跑上主火炬台。(新華社)

李家超感謝諶貽琴和國家體育總局一直就籌辦十五運會和殘特奧會工作給予意見和指導。他表示，今屆全國運動會由粵港澳三地共同承辦，是香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與這項國家水平最高、規模最大的綜合性體育盛會，體現國家對香港的信任和對大灣區協同發展的支持，意義重大。

11月11日，行政長官李家超（右）在禮賓府與國務委員諶貽琴（左）會面。（政府新聞處）

李家超說，香港賽區已為承辦十五運會和殘特奧會相關項目做好周全的準備部署，同時積極在內地和海外進行宣傳工作，展現十五運會和殘特奧會的魅力。香港賽區承辦的八個競賽項目已陸續展開，各方面運作暢順，香港會全力以赴，延續良好勢頭和運動的熱情，辦好賽事，與廣東省和澳門攜手獻上簡約、安全、精彩的體育盛會，把握好全運會的機遇和潛力。

全運會開幕禮11月9日在廣州廣東奧林匹克體育中心舉行。點燃聖火，為開幕禮推向高峰。(新華社)

李家超表示，特區政府一直從普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五方面的政策目標，積極推動體育發展。香港會繼續與國家體育總局緊密合作，進一步推動粵港澳大灣區體育產業聯動發展，吸引更多大型賽事落戶香港和大灣區，為共建一流灣區、為國家體育強國的建設，貢獻香港力量。

國家體育總局局長高志丹亦有出席今日會面。特區政府的出席官員包括政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強。