立法會選舉｜政府論壇｢溫提｣可有不同觀點　候選人互問｢有咩意見｣

【立法會選舉2025】政府首次牽頭舉辦的立法會選舉論壇，今日（12日）第三場輪到新界北地方選區，全數5名候選人都有出席，分別是新社聯譚鎮國、工聯會曾勁聰、報稱獨立的沈豪傑、新民黨及公民力量廖子聰、民建聯姚銘。各候選人都要找打氣團及觀眾到場撐場，憑票入場。有觀眾指，經區議員領取門票，再乘旅遊巴到場。



政府在辯論環節設定主題，問及北部都會區建設如何令居民明白好處。主持人陳芷菁不只提醒大家「可向其他候選人提問」，與上兩場論壇不同之處，是多了一句提醒大家「可以就其他候選人發言提出不同觀點」。除了首場論壇「無互問」，今場論壇繼續恢復有候選人互問對方，例如「大家有咩意見呢」、「4號廖子聰有咩見解呢」。



各候選人都要找打氣團及觀眾到場撐場，憑票入場。（馮子健攝）

經區議員派門票 觀眾乘旅遊巴到場

論壇在天水圍的天瑞體育館舉行，有現場觀眾表示自己是當區居民，早上經安排由上水乘坐旅遊巴過來會場，形容論壇氣氛不錯。另一名觀眾王小姐指自己居天水圍，支持的候選人在區內多年表現不錯，故自己過來論壇。

廖子聰競選團隊黃先生表示，義工報名出席論壇，都是當區找到的街坊，今早八點半車由上水過來，義工們沒有車馬費，接載的旅遊巴會計算選舉經費。

全數候選人政綱均提推動北都發展

論壇開始時，同樣主持帶領全場先高呼政府選舉宣傳口號：「投入選舉、共創未來」。之後進入第一環節介紹政綱。譚鎮國參選口號是「提速北都、為你增值」，希望交通基建、區內就業、教學、醫療、政府提速。曾勁聰指如果當選會推動北都，指工聯會一直服務新界北、會以「王國興」（工聯會前立法會議員）精神繼續服務。

沈豪傑指北都必須加速，但發展同時要居民在當區找到工作，要成為自給自足的社區，以及要處理欺凌問題、避免兒童受社交媒體傷害。廖子聰稱新界北有北都重大機遇，希望運用專業議政、地區經驗，令新界北成為宜居地方，要聚焦北都。姚銘指，北都給予新界北發展機遇，北環綫要再提速，競選口號是幸福北都，要原區就業更多，要提速提效。

11月12日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是新界北地方選區論壇。5名候選人譚鎮國、曾勁聰、沈豪傑、廖子聰以及姚銘全數出席。（鄭子峰攝）

政府出題問題深化國際交往、改善就業

答問環節，由政府出題。第一條問題是，如何進一步深化國際交往合作，成為國家與國際橋樑？曾勁聰指社會有少數族裔香港人，但未有好好發揮到優勢，應將香港做好聯通點，未必需要輸入人才。廖子聰表示可以與大灣區各城市共同申報2036年奧運會，北都爭取興建體育設施，例如興建手球隊設施等。

第二條問題是如何進一步改善香港就業情況。姚銘指北都發展要創造就業空間；廖子聰指北都要產業帶動規劃；沈豪傑指大灣區內地城市都有工作；曾勁聰直言要考慮停止輸入外勞「餅未做大就餓死咗」；譚鎮國指要做好職業配對工作。

主持提醒可以有「不同觀點」 候選人互問「有咩意見」

辯論階段議題亦圍繞北都建設，問及如何讓當區居民明白為大家帶來好處，讓大家支持發展。主持人不只提醒大家「可向其他候選人提問」，與上兩場論壇不同之處，是多了一句指大家「可以就其他候選人發言提出不同觀點」。除了首場論壇「無互問」，今場論壇這環節繼續恢復有候選人互問對方，例如「大家有咩意見呢」、「4號廖子聰有咩見解呢」。

候選人係可以選擇補充論述，亦都可以向其他候選人提問，或者就其他候選人發言提出不同嘅觀點。 論壇主持陳芷菁

沈豪傑就發展新界北問廖子聰有什麼見解？廖子聰表示是兩個孩子爸爸，相信要加強青年支持。沈豪傑指北區有教育問題，重新規劃教育藍圖，問曾勁聰有什麼意見？

廖子聰問各位候選人對推動國際深化交往合作有什麼意見？譚鎮國回應指，李家超推薦新加坡來港投資，認為政府主導；曾勁聰表示人力資源要重新檢視；沈豪傑認為北區在國際仲裁大有可為。

已宣布棄選的民建聯新界東南立法會議員李世榮現身，為譚鎮國率打氣團叫口號。（鄭子峰攝）

李世榮棄選為譚鎮國打氣

已宣布棄選的民建聯新界東南立法會議員李世榮現身，為譚鎮國率打氣團叫口號，他表示自己都是新社聯副會長，新社聯未試過打正單一旗號參選立法會，故都重視譚鎮國代表新社聯出戰。