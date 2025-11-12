英王派對陳方安生、曾蔭權、劉慧卿現身　86歲夏佳理、李國寶露面

英國駐香港總領事館今日（12日）在香港舉辦英王壽辰派對酒會，今年特區政府派出的官方代表，繼續是副司長級，由政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的政務司前司長陳方安生也有現身。前特首曾蔭權，以及兩名行會前成員夏佳理、李國寶等赴會。前民主黨主席劉慧卿喜見老朋友，稱「見應該見的人」。



11月12日，英國駐香港總領事館在香港舉辦英王壽辰派對酒會，由英國駐香港總領事戴偉紳邀請。（劉慧卿Facebook）

英王壽辰派對酒會 卓永興赴會

英王壽辰派對酒會由英國駐香港總領事戴偉紳邀請，財政司司長陳茂波前年有出席。去年派出財政司副司長黃偉綸赴會，外交部駐港公署特派員崔建春也有現身。今年，由政務司副司長卓永興參與。

2024年英王壽辰派對由財政司副司長黃偉綸赴會。外交部駐港公署特派員崔建春也有現身。（英國駐香港總領事館Facebook）

11月12日，英國駐香港總領事館在香港舉辦英王壽辰派對酒會。（劉慧卿Facebook）

陳方安生、曾蔭權、劉慧卿現身 86歲夏佳理、李國寶露面

政商雲集酒會，出席的包括85歲的政務司前司長陳方安生，笑容滿面與其他出席者合照。相中亦包括前特首曾蔭權、86歲的行政會議前召集人夏佳理、東亞銀行執行主席李國寶、立法會前主席曾鈺成、前公民黨主席梁家傑、前民主黨主席劉慧卿、會計界立法會前議員梁繼昌。

11月12日，英國駐香港總領事館在香港舉辦英王壽辰派對酒會。（劉慧卿Facebook）

劉慧卿在社交網站Facebook表示，很高興見到多名老朋友，形容是「見應該見的人」。