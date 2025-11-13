全運會｜諶貽琴訪港澳檢查組織工作　籲高質量完成辦賽交優異答卷

國務委員諶貽琴周一（11月10日）至周三（12日）赴香港、澳門，檢查第十五屆全運會賽事組織工作。她強調，要深入貫徹習近平主席重要指示精神，落實中共二十屆四中全會部署，深刻認識粵港澳聯合承辦全運會的重大意義，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，通力協作，慎終如始，善作善成，高質量完成辦賽工作，向中央和全國人民交出優異答卷。



2025年11月12日，國務委員諶貽琴、行政長官岑浩輝與十五運會澳門賽區志願者互動交流。（澳門政府新聞局圖片）

新華社報道，諶貽琴查看了兩地賽區賽事指揮和技術運行中心，聽取有關工作匯報，現場觀看賽事，檢查反興奮劑工作，看望一線工作人員和志願者，向大家親切慰問。她充分肯定港澳承辦工作成效，要求粵港澳各賽區加強統籌協調，及時處置突發情況、防範化解各類風險隱患，確保賽事安全。要高度重視反興奮劑工作，堅決做到零容忍、零出現。

2025年11月12日，國務委員諶貽琴與澳門行政長官岑浩輝會面。（澳門政府新聞局圖片）

分別晤李家超及岑浩輝

諶貽琴並先後會見了香港特別行政區行政長官李家超，以及澳門特別行政區行政長官岑浩輝。她希望特區政府認真貫徹習近平主席重要講話和指示精神，以辦好全運會為契機，加強與內地體育界的交流合作，加快體育事業發展，充分發揮獨特優勢，更好融入和服務國家發展大局，持續推進香港、澳門長期繁榮穩定、「一國兩制」事業行穩致遠。