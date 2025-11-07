立法會選舉｜楊何蓓茵要求常秘盡責動員 令公務員「早投早安心」
撰文：文維廣
出版：更新：
立法會選舉投票日倒數30日，公務員事務局局長楊何蓓茵召開公務員事務局專班內部會議，及後與專班成員與10多名常任秘書長舉行特別會議。楊何要求各常任秘書長履行好「第一責任人」的職責，做好選舉倒數30天及其後的宣傳和人手調配、動員工作。
楊何蓓茵首先與常任秘書長梁卓文、公務員學院院長郭蔭庶、副秘書長張誼、陳元德和劉思敏、署理一般職系處長馬美華召開公務員事務局專班內部會議，回顧過去一段時間的宣傳成效。
其後，她與常任秘書長梁卓文等專班成員，與10多名在公務員隊伍中最高層級的常任秘書長舉行特別會議，要求各常任秘書長履行好「第一責任人」的職責，做好選舉倒數30天及其後的宣傳和人手調配、動員工作。
她認為要全力深化兩個要點，第一是要令公務員同事把齊投票的重要訊息銘記在心，並轉化為實實在在的行動。
第二， 是「早投早安心」的意識，要有機地貫穿「投票要趁早」和「每一票都很重要」這兩個重要概念，並進一步鼓勵大家行多一步，推動全家總動員，盡早前往投票。
立法會選舉｜李家超：盡快公布有效名單 下周起舉辦選舉論壇立法會選舉｜新地響應商界放半天假行動 鼓勵員工投票立法會選舉｜直選論壇原擬明日起舉行 多區參選人今收通知改期立法會選舉｜「死線」前後5議員棄選 洪雯：緣來緣去散聚有時立法會選舉︱新思維棄選議席清零 狄志遠：努力不成功 爭取下次立法會選舉｜梁君彥：無特別祝福或穩勝名單 相信投票率會回升立法會選舉｜羅淑佩與｢選舉專班｣宣傳 旅遊、文創專員成骨幹成員