立法會選舉｜港島西辯論海濱發展現火藥味　「蒲」成比較點

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（11月15日）移師香港公園舉行兩場港島選區論壇。港島西五名候選人自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、沒有申報政治聯繫的黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强今早率先登場。



論壇辯論主題為推進港島海濱發展，陳學鋒和楊哲安多次互相提問，楊哲安更坦言大家可能覺得他與陳學鋒有些針鋒相對，他解釋只是因為兩在中西區共事多年。其餘候選人則主要把握機會闡述自己看法，而不是點名向其他人提問。



論壇直播時出現小插曲，一度因機器故障暫停數分鐘。



5候選人包括3現任議員 介紹政綱階段已出現火花

港島西論壇在香港公園舉行，是此系列選舉論壇首次在戶外上演。該區五名候選人包括三個現任立法會議員，陳學鋒屬原區競逐連任，陳家珮與郭偉强分別由選委會與勞工界轉過來。介紹政綱階段，首先發言的楊哲安已針就此發起攻擊，指其中三位對手是現任議員及大政黨的候選人，但不少人已在告急稱選情嚴峻。

楊哲安形容自己是唯一有政、商與地區經驗的候說人，參選是為沉默的大多數提供選擇。他聲言，投票不是催出來，並直接點名直若想投穩贏的候選人，可以投陳學鋒，如果想選有實力、敢言、務實的人，就選擇楊哲安。

港島西選舉論壇（黃寶瑩攝）

其餘四名候選人的發言相對平穩。陳家珮強調新民黨是香港一把不可或缺的聲音，又指出更多婦女參政有助打破單一視角的政治文化。她提及自己從政之路由社區小義工起步，一直堅守服務香港市民的初心，盡心盡力做好議員工作，做好政府與市民之間的橋樑。

身為東涌鄉事委員會主席的黃秋萍亦表示，作為議員最重要是要成為政府及市民之間的溝通橋樑，真正為市民做實事，以提升市民的幸福感、獲得感。她表示，若有幸進入立法會，會以守正創新、實事求是精神服務市民。

陳學鋒稱自己已服務社區26年，全因市民與街坊支持才可以一直堅持，他強調議員要在市民可以接觸的地方放資源，設立辦事處，未來希望在推動實施租置、樓宇更新大行動等政策。

已做了三屆議員的郭偉强形容自己是最資深的候選人。他強調工聯會旗幟鮮明支持打工仔，未來會繼續在勞工政策上發聲，亦會繼續倡議豐富置業階梯，以及推動加快南港島線西段發展。

提問包括加強少數族裔支援、提升社區衞生質素

提問環節，問題一是如何進一步加強少數族裔支援，增加他們幸福感。陳家珮指很多印巴裔聚居港島西，希望鼓勵之後立法會等都有少數族裔代表為他們發聲。陳學鋒表示，二、三代少數族裔其實都懂廣東話，部分更支持租置計劃。

第二條問題關乎有什麼提議促進社會提升社區衞生質素。郭偉强以鼠患為例，認為要堵截源頭，要全港市民共同做好衞生。黃秋萍指，很多時要跨部門才能見到成效，每件事都要盡快解決。楊哲安提及垃圾徵費，推動手法及速度不能接受，「推咁快市民都唔知做乜」，又稱自己是被野豬咬過的唯一候選人，直言當初食環署、漁護署互相推搪野豬出沒得問題。

港島西選舉論壇（黃寶瑩攝）

辯論階段陳學鋒與楊哲安「針鋒相對」

辯論環節議題是在推進港島海濱發展之時，如何在海港保護、經濟發展、民生方面作出平衡。首輪無人提問，但陳家珮提到海島出現海龜時政府就圍封，認為應效法其他地區關拓旅遊與保育。陳學鋒隨後不點名指作為議員要聆聽清楚內容，議題是港島海濱。

陳學鋒在跟進環節亦率先點名，向楊哲安提問是否同意把中環海濱長廊打造成新的蘭桂坊。楊哲安回應指來港旅客當中很多人不懂中文，但服務的人卻不懂英文。他用英文向其他候選人提問「如何服務不懂中文的客人及居民」，然後再回應陳學鋒的問題指，蘭桂坊在海濱不擾民就可以思考，要「又蒲又唔嘈，叫Silent disco」，呼籲大家嘗試。

港島西候選人合照（黃寶瑩攝）

陳學鋒回應時稱，講起「蒲」經驗一定不及楊哲安。他續指，活化海濱需要不同元素。楊哲安後來則打圓場稱，大家可能覺得他與陳學鋒有些針鋒相對，他形容這只是因為兩人在一中西區共事多年。不過他又再強調，要搞清楚他是楊哲安，不是陳學鋒。

論壇首現技術故障 直播中斷5分鐘

論壇在早上9時30分左右開始，但3名候選人介紹政綱後出現技術故障，直播畫面中斷，需要暫停。工作人員在約5分鐘後解決問題，論壇隨即恢復。同一地點今日下午將舉行港島東候選人論壇。