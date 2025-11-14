立法會選舉｜政府獨家辦論壇　陳國基：確保161候選人均可發聲

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，特區政府首次牽頭舉辦39場論壇，各大傳媒則不再舉辦論壇。政務司司長陳國基解釋，今次選舉候選人眾多，政府主辦論壇較容易安排，亦較有效率，可以確保每名候選人都有足夠時間發表政綱。



迄今已有超過半數地方選區完成論壇，對於有意見認為辯論過程欠缺火花，陳國基回應指以往論壇上互揭瘡疤與謾罵的做法並非不健康，政府希望樹立好的論壇風格，讓候選人聚焦表達政綱。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

陳國基接受香港電台專訪時，談及今屆選舉候選人只出席政府論壇，不再參加傳媒論壇的現象。他表示，論壇由誰主辦不是問題，「最緊要有」，但政府「計數」後認為，這場選舉參選人比較多，若要確保每個候選人都有機會曝光及發表政見，由政府做的效率會好一些。

我哋計過條數，參選人比較多，有161位，個個都要出場，個個都要講嘢，個個都要解釋，由政府搞效率會好啲。 政務司司長陳國基

陳國基認同傳媒有專業能力，但他同時表明，「唔係好肯定」傳媒能否籌辦大量論壇及確保每位候選人都可發言。他解釋，由政府主辦可以更有系統，亦希望讓每位候選人有足夠時間表達政綱，以幫助選民選擇適合自己的議員。

10月26日，「選舉進社區」巡迴互動展覽在西環一個商場舉行，出席的包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞，以及民政及青年事務局局長麥美娟。（何夏怡攝）

論壇缺火花？ 陳國基：以往互罵不健康，冀樹立好風格

政府主辦的「愛國者同心治港」論壇共39場，包括10場地方選區、28場功能界別及1場選舉委員會界別論壇。論壇設有候選人自我介紹、助選團打氣、問答以及特定議題辯論等環節，候選人可以點名提問其他對手，但各人按既定問答次序發言，不會直接爭辯。

對於坊間有意見認為論壇欠缺火花，陳國基表示，以往論壇上互揭瘡疤及謾罵而非針對政綱討論的做法，並非健康、正常的「火花」，政府希望一眾候選人可以樹立好的論壇風格，聚焦表達政綱。他強調，在近日論壇上，候選人有互相辯論，針對同一議題發表不同意見，「我覺得呢個健康嘅辯論文化值得推廣」。

我哋希望議員們可以樹立好嘅論壇風格，但唔係無辯論，對一啲議題都有唔同意見，表達出嚟，市民點樣去揀，由佢哋去揀。 政務司司長陳國基

重申公務員要以身作則投票 但不會檢查

陳國基早前透露，由於大量學校被徵用作為投票站，投票翌日訂為學校假期。被問到會否擔心家長趁長周末帶子女離港消費，他表示，希望市民明白選舉的重要性，票站開放時間很長，完成投票後仍有很多時間去玩。

陳國基又表示，會考慮沿用兩年前區議會選舉做法，向投票市民派發心意謝卡，藉此感謝市民，亦可以留作紀念。

11月12日，政務司司長陳國基和公務員事務局局長楊何蓓茵與四個公務員中央評議會職方代表和四個主要跨部門公務員團體代表，一起到金鐘道政府合署呼籲不同部門的同事在立法會選舉齊投票。（陳國基facebook）

公務員成為政府動員市民參與選舉的「排頭兵」，陳國基指出，公務員比一般市民多了一個身份，有責任支持政府做的事情，政府舉辦選舉，若公務員不參與，外界就會質疑為何自己人都不投票。他強調，政府鼓勵所有公務員投票，但投票過程保密，政府不會檢查他們有否投票。

