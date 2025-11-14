立法會選舉｜新界東南爭論旅遊與生態平衡　候選人現「駁火」場面

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（11月14日）下午由新界東南選區候選人較量。該區五名候選人為民建聯葉傲冬、工聯會李貞儀、專業動力方國珊、無申報政治聯繫的張美雄、新民黨陳志豪，全部都擔任區議員，但無一人是現任立法會議員。



生態旅遊資源是新界東南亮點之一，論壇辯論環節圍繞此主題。幾位候選人對此各有主張，其中張美雄與陳志豪更就西頁有幾多島嶼與如何在區內發展低空經濟直接爭論，形成此系列論壇迄今最有火藥味的畫面。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

五「新丁」對戰 紛紛強調地區工作經驗

論壇第一部分介紹政綱，跨區參選的油尖旺區議員葉傲冬表示希望香港經濟多元，讓打工仔安穩工作、市民收入穩定，亦希望有開放包容的香港、有愛有溫度的香港。

李貞儀介紹自己既是區議員也是註冊社工，會保障工人權益、改善失業問題，要優化將軍澳綫、屯馬綫班次服務，着力改善海上經濟。

第六度參選立法會的方國珊稱自己是全運會義工領袖，看到很多市民為香港手球隊打氣，超越輸贏的態度展示香港精神，她又自問自答稱有人問她為什麼輸了那麼多次還參選，她的答案是希望創造奇蹟贏一次。

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，由左到右依次為葉傲冬、李貞儀、方國珊、張美雄與陳志豪。（夏家朗攝）

曾擔任方國珊助理的張美雄表示會上演「帽子戲法」，為香港、國家「入波」，他介紹自己有超過十年區議員經驗，承諾當選會突破多重障礙，會為中產爭取扣稅，如果當選會組成「任務性聯盟」。

陳志豪則表示，十年前開始地區工作，又在不同媒體寫文章，希望將市民聲音及智慧帶入立法會。

提問環節包括十五五規劃、部門首長責任制

提問環節第一題是中央發布重難「十五五」規劃，包括香港要融入服務國家發展大局，香港社會要如何回應期望？張美雄表示，他是唯一一位將「十五五」規劃放入個人介紹的候選人，認為重點是加快實現創新，香港要與大灣區內地城市互補，協同效應可幫助「十五五」規劃。

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，葉傲冬與打氣團合照。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，李貞儀與打氣團合照。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，圖為方國珊的打氣團。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，陳志豪與打氣團合照。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，張美雄與打氣團合照。（夏家朗攝）

第二個問題是部門首長責任制，各候選人被問及對此有什麼看法及如何建議落實有關措施。陳志豪表示，衡量高級官員表現需建立科學客觀的官員評價機制，準確評價才可以進一步提升治理效能。方國珊指特首在施政報告破格提出責任制是回應市民期望，樂見政府文化改變，但留意到公務員團體擔心出錯責任向下攤分，她認為權力大、責任都要大。

葉傲冬表示，出問題時要釐清是政治問責還是行政問責，公務員評核制度及薪酬、獎勵制度都應該同時調整。李貞儀則指出，責任制除了有助於強化政府運作效率，更有利於落實惠民措施，她形容此理念與工聯會的服務初心不謀而合。

張美雄、陳志豪爭論島嶼旅遊、低空經濟

辯論環節的議題是新界東南有不少旅遊資源及居民生活圈，如何在推動旅遊避免居民生活被打擾，以及如何平衡旅遊開發及生態保護。李貞儀在跟進環節一度「離題」問其他候選人，有否身體力行服務獨居長者？她在後來的發言中解釋，生態旅遊與人口老化相關，因為生態旅遊都有長者，要關注是否有相關無障礙設施。

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇。（夏家朗攝）

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，政制及內地事務局局長曾國衞到現場視察。（夏家朗攝）

方國珊隨後追問如何做到平衡，指因部分地區陡峭，難有無障礙設施。

張美雄指發展旅遊不能紙上談兵。他先點名問陳志豪西貢有幾多個外島，隨後自己回答稱有七十多個，再指候選人對整個西貢與將軍澳都要理解。

陳志豪回應時反駁張美雄的問題完全沒有意思，質問「網上搵到嘅數字問嚟做咩？」。他隨後再補充，應考慮如何發展島嶼旅遊，例如用低空經濟工具開發島嶼旅遊資源。張美雄回應稱自己玩了五年無人機，不懂如何用無人機發展島嶼旅遊，希望陳志豪解釋。陳志豪再回應指低空經濟包括載人直升機。