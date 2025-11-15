立法會選舉｜港島東辯論香港大球場功能　候選人各抒己見少提問

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，最後一場直選分區論壇今日（11月15日）下午舉行，港島東五位候選人出席，包括工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景、自由黨阮建中、民建聯李清霞。李清霞在介紹政綱階段時身體不適離場，另外四名候選人繼續辯論。



今場論壇辯論環節以香港大球場的功能為主題，候選人各自發表政策見解，但沒有人向對手提問，與其餘幾場直選辯論比較，氣氛較為平淡。



介紹政綱階段 李清霞不適離場

介紹政綱階段，吳秋北表示自己是唯一有立法會、行政會議經驗的人，身兼港區全國人大的他，亦幫助港人在內地生活就業。植潔鈴介紹自己是現任議員梁熙的好拍檔，準備好接下民建聯服務多年的責任。郭浩景先祝今日生日的女兒生日快樂，隨後表示會促請政府增直資學額及活動津貼，讓學生靠教育向上流。

阮建中講解政綱時逐一「介紹」其他候選人，形容今次選舉五光十色，有不同選擇，如果是工運「粉絲」可以支持吳秋北、福建「粉絲」可以支持李清霞，想要顏值擔當有植潔鈴，喜歡高學歷的可選郭浩景，但如果屬中產核心階層，就可選擇阮建中。

李清霞發言時形容自己服務地區22年，無論是對抗「佔中」、「黑暴」還是疫情、颱風期間，都堅守崗位，今次參選政綱都諮詢了地區民意。及後她稱「唔好意思」，中斷發言，突然雙手放在講台上，露出痛苦表情，論壇隨即暫停，民安隊護送她離場。

李清霞身體不適離席，論壇繼續舉行。（黃寶瑩攝）

被問如何增市民愛國情懷 有候選人倡服兵役

論壇隨後繼續，主持人陳芷菁請李清霞的打氣團繼續為其打氣。問答環節第一個問題是，有什麼措施增加市民歸屬感及愛國情懷。郭浩景指，可以讓青年選擇服兵役，承擔國家一些責任，但愛國教育毋須操之過急。阮建中指其父親將愛國注入他的血液，他的名字「建中」就是建設中國，他建議建設常設展覽館，讓大家了解國家。

第二條問題是如何讓年輕人適應AI發展新技術帶來的機遇。郭浩景表示可以讓AI成為中學必修課。植潔鈴稱，要避免數碼鴻溝變成AI鴻溝。

港島東選舉論壇（黃寶瑩攝）

辯論環節無人提問 有候選人「口誤」

辯論環節議題探討啟德體育園啟用後，香港大球場如何重新定位。吳秋北指，大球場可適度開放給市民使用，應該兼顧賽事及市民需求。阮建中建議增加健身室、跑步徑。郭浩景則指大球場在90年代其實拆除了跑步徑。

四名候選人均未有在跟進發言階段點名提問任何對手，郭浩景在第三輪跟進發言時疑未有察覺輪到自己，需主持人提醒。阮建中在最後一輪跟進發言階段祝李清霞盡快康復，身為3號候選人的郭浩景則用英文發言，但口誤指「please vote number four」，但及時更正。

港島東候選人。（黃寶瑩攝）

「愛國者同心治港」論壇共有39場，其中10場直選論壇已全部完成，明日將在將在伊利沙伯體育館舉行選委會界別論壇，由於有多達50名候選人，論壇時長將達3個小時。下周一至本月30日將以每日兩場的方式，舉行28場功能界別論壇。

▼「愛國者同心治港」論壇日程▼

