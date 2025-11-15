立法會選舉｜港島東論壇李清霞發言時身體不適離場　四對手續辯論

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（11月15日）下午在香港公園進行地區直選最後一場論壇，論壇開始後不久，便因其中一名候選人李清霞身體不適而中斷。民安隊護送李離場，論壇隨後恢復。



11月15日，立法會選舉港島東直選五位候選人參加政府主辦的論壇，民建聯李清霞介紹政綱時身體不適，隨後被護送離場。（黃寶瑩）

下午舉行的是港島東論壇，五位候選人按選舉編號依次為工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景、自由黨阮建中、民建聯李清霞。論壇一開始，各候選人順序介紹政綱，最後一個上場的李清霞在發言時突然稱「唔好意思呀」，露出痛苦表情。

李清霞發言時稱自己服務地區22年，無論佔中、黑暴、疫情還是颱風期間，都堅守崗位，今次參選政綱都諮詢了地區民意。及後她突然身體不適，被送離場。（黃寶瑩）

論壇隨即中斷，工作人員上前協助，其他候選人亦紛紛走到李清霞身邊慰問。及後，李清霞坐在輪椅上，由民安隊護送離場，論壇亦恢復舉行。主持陳芷菁表示，李清霞暫時不會參與論壇，但大家有選舉精神，在接下來的環節會繼續講述其名字，希望打氣團繼續打氣。