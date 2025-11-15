立法會選舉｜葉劉再招棄選議員　林素蔚入新民黨助爭新界東南議席

【立法會選舉2025】早前放棄競逐連任的立法會議員林素蔚，今日（11月15日）宣布加入行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，成為該黨在立法會換屆期間招攬的第二名棄選議員，選委界議員江玉歡在上月底也宣布加入新民黨。



葉劉形容林素蔚充滿熱情，稱新民黨需要像她這樣有擔當、願意為社會服務的年輕人。



立法會議員林素蔚宣布加入新民黨，與行政長會議召集人葉劉淑儀及另一保安局前局長黎棟國並肩作戰。（林素蔚facebook)

感謝方國珊帶入行 稱全力為新民黨陳志豪助選

林素蔚在社交平台公布加入新民黨。她首先感謝「師傅」方國珊把她領入公共服務大門，並給予無私指導與支持，形容這份師徒情誼與知遇之恩，是她從政路上最珍貴的財富。

林素蔚表示，將以立法會議員身份，全力為新民黨新界東南候選人陳志豪助選。（林素蔚facebook）

林素蔚表示，雖然不再參選立法會，但她放不下耕耘多年的社區及努力推動卻尚未完成的政策倡議，希望可以藉加入新民黨繼續未竟的事業。她稱讚新民黨是一個尊重多元聲音、鼓勵理性辯論的政黨，表明會以立法會議員身份，全力支持新民黨新界東南選區候選人陳志豪競選。

林素蔚四年前獲方國珊支持參加改制後首次立法會選舉，成功取得新界東南選區其中一個議席。她在10月12日宣布不會爭取連任，稱期望回歸社工專業角色及攻讀博士學位。方國珊則披甲上陣，競逐來屆新界東南議席，對手包括其另一名「徒弟」張美雄、工聯會李貞儀、民建聯葉傲冬，以及林素蔚的新黨友陳志豪。

11月14日，立法會新界東南選區五名候選人出席特區政府牽頭舉辦的選舉論壇，五名候選人包括（由左至右）民建聯葉傲冬、工聯會李貞儀、專業動力方國珊、無黨派張美雄及新民黨陳志豪。（夏家朗攝）

葉劉：欣賞林素蔚服務社會初心不變

葉劉淑儀亦在社交平台宣布林素蔚加盟。她表示，她與新民黨副主席黎棟國跟林素蔚在立法會共事接近四年，兩人特別欣賞林無論身份及環境有任何變動，服務社會的初心依然不變。

淑儀今天（28日）公布，選委界立法會江玉歡重投新民黨。

年過七十的葉劉淑儀與黎棟國在選舉提名期展開翌日（10月25日）宣布不再參選，數日後，同樣棄選的選委界議員江玉歡宣布重投新民黨。江玉歡當時稱，在眾多政黨中，她覺得與新民黨理念最契合，於是決定加入。江玉歡曾在2014年加入新民黨，兩年後退黨。