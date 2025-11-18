立法會選舉加時　港鐵12.7提早開頭班車　同時便利選民往邊境票站

立法會選舉12月7日舉行，今次選舉會加長投票時間至16小時，投票提早1小時至早上7時30分開始，延長1小時至晚上11時30分結束。港鐵行政總裁金澤培今日（18日）在報章專欄指，因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備，港鐵亦會善用站內廣告燈箱及部份出入閘機張貼出選舉的提示資訊，又會配合選舉事務處，指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站。



港鐵行政總裁金澤培今日（18日）在報章專欄指，因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。（資料圖片/黃浩謙攝）

提早1小時至早上7時30分開始投票

選管會、政制及內地事務局和選舉事務處上周五（14日）交代選舉投票安排，選管會主席陸啟康表示，今年將在港九新界設置共615個一般投票站，涵蓋學校、政府設施等地。提早1小時至早上7時30分開始投票 延1小時至晚上11時30分結束

同時，會加長投票時間至16小時，投票時間提早1小時至早上7時30分開始，延長1小時至晚上11時30分結束。

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康（中）11月14日與政制及內地事務局局長曾國衞（左二）等，簡介二○二五年立法會換屆選舉的投票安排。（資料圖片/梁鵬威攝）

金澤培：提早開出頭班車便利票站人員早作準備

金澤培今日在《星島日報》專欄表示，因應政府延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備，而港鐵會善用站內廣告燈箱及部份出入閘機張貼出選舉的提示資訊，並配合選舉事務處，指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站。

港鐵選舉日會加派人手當值 以靈活調配便利同事投票

金澤培又指，港鐵會積極配合政府選舉安排的部署，鼓勵和支持市民投票，而為鼓勵員工投票，港鐵已透過內部通訊平台、辦公室張貼海報等宣傳選舉，而考慮到部份員工需於選舉日值班，當天會加派人手當值，以作靈活調配，便利同事投票。