立法會選舉｜兩醫衞界候選人認同改革醫委會　倡設獨立調查機構

【立法會選舉2025】醫委會早前終止研訊一宗16年前雙非嬰疑因醫療事故致腦癱的投訴，醫務衞生局局長盧寵茂稱會考慮需否修訂《醫生註冊條例》，掀起醫委會改革的討論。兩名立法會選舉醫療衞生界候選人林哲玄與梁禮賢，周二（18日）接受訪問時，均認同醫委會的運作機制有待改善，提倡設立獨立調查機構。



林哲玄指現時大部份醫委會審訊已很公道，改革是讓市民「看見公道」，不會令人覺得「醫生圍威喂」；梁禮賢亦盼加強資訊透明度，令審訊更公正。



競逐連任的立法會選舉醫療衞生界候選人、外科醫生林哲玄說，若成功當選，將會推動醫委會改革。（鄭子峰攝）

醫委會獲賦權處理本地執業醫生的註冊和紀律規管事宜，目前有32名成員，當中逾七成為醫生，一直被垢病為「醫醫相衛」。

林哲玄：改革醫委會讓市民「看見公道」 不會予人「醫生圍威喂」

競逐連任的立法會選舉醫療衞生界候選人、外科醫生林哲玄說，擔任醫委會成員約12年，大部份審訊都很「公道」，但理解市民認為醫委會程序不夠公義的原因，「接受投訴係佢（醫委會）、初步調查係佢、審理又係佢，立法行政司法都獵曬」，予人觀感欠佳。

林哲玄表示若成功當選，將會推動醫委會改革，「（既然）而家都夠公道，（改革後）醫生唔會因此罰多咗」，同時讓市民「看見公道」，不會予人「醫生圍威喂」之感，他形容是雙贏做法。

倡效法英國醫委會 設獨立聆訊委員會 增加業外委員人數

至於如何改革，他指香港醫委會承襲自英國，故應仿效英國醫委會改革，另設獨立聆訊委員會。參考當地做法，該會由三人組成，包括一名具法律背景的主席、一名醫生及一名非醫生。醫委會的組成方面，他認為可增加業外委員的數量，讓其從普通市民的角度提供意見，至於比例仍有待社會討論。他亦不認同坊間指醫生的標準會比業外委員寬鬆，並指有時醫生較為嚴謹。

競逐連任的立法會選舉醫療衞生界候選人、外科醫生林哲玄說，若成功當選，將會推動醫委會改革。（鄭子峰攝）

雙非嬰案拖延16年致永久終止聆訊 林哲玄：需有提醒機制

醫委會的運作機制近日掀起爭議，其中在一宗16年前雙非嬰疑因醫療事故致腦癱的投訴，研訊小組以秘書處無法解釋為何拖延多年為由，決定永久終止聆訊。林哲玄感到失望，認為影響公眾對醫委會的信心。

申訴專員公署正就事件進行調查，包括調查衞生署轄下管理局及委員會辦公室處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊的行政支援是否涉延誤。被問如何防止拖延多年的情況再次發生？林哲玄說仍有待該案的調查結果，但指每層架構都應設有提醒機制，說明哪些項目尚未完成。

立法會選舉醫療衞生界候選人、放射科醫生梁禮賢表示，須探討醫委會秘書處人手是否不足以應付眾多申訴個案。（鄭子峰攝）

梁禮賢：醫委會秘書處須加強效率 探討是否人手不足

另一候選人、放射科醫生梁禮賢表示，拖延的原因須視乎案件的複雜程度，但認為醫委會秘書處須加強效率。過去五年，醫委會每年接獲的申訴個案由約500宗至超過3,000宗不等，他認為當局須探討秘書處人手，是否不足以應付眾多申訴個案。

他同樣認為醫委會的運作機制有待改善，包括在業外委員及醫生的比例取得平衡，甚至考慮設立獨立調查機構，加強資訊透明度，令審訊更公正。