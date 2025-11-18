立法會選舉｜何永賢出席建測規園界論壇 籲推動投票率創新高
撰文：文維廣
出版：更新：
【立法會選擧2025】立法會選舉建築、測量、城市規劃及園境界兩名候選人, 今日(11月18日)下午出席特區政府主辦的「愛國者同心治港」選舉論壇，就如何加強「三無大廈」管理、推動本地職業培訓、推動業界科技革新及在香港實踐智慧城市規劃等議題發表意見。
身為該界別選民的房屋局長長何永賢出席論壇。她稱讚兩位候選人回答問題深入詳盡，言之有物，同時呼籲選民在12月7日積極投票，推高投票率，爭取「創新高」。
劉文君：不忍心行業拖垮香港 林家輝：希望團結業界拓市場
建測規園界是立法會28個功能界別之一，兩名候選人分別為香港建築師學會會長劉文君及香港測量師學會前會長林家輝。兩人自我介紹時均強調專業能力及具備多年公職經驗。劉美君稱自己不忍心看着所屬行業「拖垮香港」， 所以「行出嚟」；林家輝則表示希望團結業界拓展市場，增加就業機會。
論壇設三輪必答及三輪抽籤答題。必答題包括如何加強「三無大廈」管理。劉文君認為應直接撥款幫助大廈處理衞生與安全等問題， 林家輝則認為「三無大廈」問題在於缺乏業主立案法團，表示支持推行「聯廈聯管」。
另一必答題為推動本地職業培訓，尤其是婦女寫長者再就業，林家輝認為應增加地區托兒所及利用非政府組織幫長者破除再就業心理障礙，劉文君則建議為女性與長者提供線上課程，以及增加培訓課程彈性。
抽籤答題涵蓋智慧城市規劃與人工智能應用
林家輝在抽籤問題環節抽到的問題包括如何在香港實踐智慧城市規劃，他認為智慧城市發展應結合低空經濟、無人駕駛與城市管理，形容香港目前發展方向良好，期望政府再增撥資源。
劉文君則需回答如何利用人工智能提升業界運作效能。她表示目前已有大學規定一年學生必須修讀人工智能學科，她亦推動學會為業界提供人工智能課程。
