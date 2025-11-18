立法會選舉︱立願投票可獲「黃大仙金符」 道長：保佑你全年安穩
立法會選舉下月7日舉行，除了聖公會大主教呼籲投票，嗇色園黃大仙祠亦出招鼓勵投票。即日起至12月7日的指定周六及日，選民親臨嗇色園黃大仙祠誠心填寫立願卡，立願12月7日投票就可以得到「大仙金符」。
嗇色園黃大仙祠監院（義覺）道長李耀輝表示，今次選舉不少有識之士參選，年紀較大的都退選，讓年輕人接班，希望選民投票，「黃大仙仙師嘅符，保佑你全年安穩。我哋係拜黃大仙，希望仙師都保佑投票嘅人。」
立願投票可獲「黃大仙金符」
嗇色園設計「祈福立願卡」，凡香港登記選民於指定周末及周日，即11月15至16日；11月22至23日；11月29至30日；12月6至7日共八天，親臨嗇色園黃大仙祠，誠心填寫立願卡，立願12月7日投票選賢能，就可以得到「大仙金符」，寓意「仙師庇佑、福澤綿長」。每名選民限取祈願卡一張；金符數量有限，派完即止。
黃大仙祠月初更舉行了「立法會換屆選舉祈福大法會」，鼓勵市民投票，履行公民責任，大法會由嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長主持。
道長：年紀較大的都退選 讓年輕人接班
李耀輝更與徒弟拍片呼籲投票，他在片中表示12月7日對中國香港人而言非常重要，「以前港英時代，所有喺香港嘅所謂立法局議員，係由港督或者佢個集團嚟指派嘅，一路落嚟，經過幾屆已經好成熟啦」，故今次選舉不少有知識的人士，年紀較大的都退選，讓年輕人接班，希望選民去投票。
道長：仙師都保佑投票嘅人
他說，香港很民主，選民可投選平時可幫到香港人、社區或者肯發言的候選人，「真正嘅民主唔係搞搞震、詆毀呢樣嗰樣」，呼籲選民投票。
黃大仙係香港嘅神，香港人唔可能唔識黃大仙，我哋係拜黃大仙，希望仙師都保佑投票嘅人，凡係有投票嘅人，我都幫佢祈福，希望有能之士，做我哋嘅立法會議員。
