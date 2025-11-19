港府譴責美中經濟與安全審議委員會報告　指言論失實污衊抹黑

港府周二（19日）就美中經濟與安全審議委員會發表所謂「2025年報告」，以失實和偏頗的言論，污衊抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。港府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會肆意以政治凌駕法治，一再透過所謂「報告」干預香港特區事務。



港府周二（19日）強烈譴責美中經濟與安全審議委員會發表的所謂「2025年報告」，指以失實和偏頗的言論，污衊抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況。（資料圖片）

政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。有關委員會對香港維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立及持續優化相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。

報告提及黃之鋒及黎智英案 肆意抹黑執法、檢控和司法機關

發言人指出，港府已多次強調，倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。外部勢力顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為，特區政府強烈敦促委員會，尊重法治精神和司法獨立等基本準則，立即停止上述卑劣行為。

所謂「報告」中特別提及到黃之鋒及黎智英所涉的危害國家安全犯罪案件，肆意就有關案件的辦理抹黑香港特區的執法、檢控和司法機關，其目的昭然若揭，就是企圖利用政治力量干預香港特區司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有公平審訊。特區政府對這些妄圖破壞香港特區法治的行為，予以強烈譴責。

威嚇對香港特區實施所謂「制裁」 港府強調無懼任何恫嚇

發言人批評，美方所謂「報告」又再威嚇對香港特區實施所謂「制裁」，企圖利用政治力量阻嚇香港特區相關人員履行維護國家安全職責，肆意干預香港特區的執法和司法程序，這些都是破壞法治的行為，特區政府予以強烈譴責。香港特區相關人員無懼任何恫嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。