立法會選舉︱選舉論壇再有人唱歌　工程界霍偉棟改詞《順流逆流》

政府牽頭主辦的選舉論壇，今日（18日）到工程界功能界別舉行。繼選委界有候選人唱出許冠傑《洋紫荊》，工程界候選人、港大工程學院副院長霍偉棟為歌手徐小鳳的經典歌曲《順流逆流》改詞，「今天我下了決心參加這選戰，將可以為你發聲走到最前……」。他主張拆牆鬆綁加快北都發展，以工程炒旺民生及推動新科技。



另一名候選人是來自經民聯的土木工程處前處長卜國明，他表示自己在業界40年，認為北都除了要加快發展，非北都的基建項目若成熟亦要立刻上馬，刺激經濟。同時，他認同工程業界要降低經營成本，大家不要怕創新出事而拖慢效率，確保安全就應該嘗試。



11月18日，政府主辦的工程選舉論壇，出席的包括候選人霍偉棟、卜國明。（直播截圖）

11月18日，政府主辦的工程選舉論壇，出席的包括候選人卜國明。（直播截圖）

卜國明盼改善工時長 霍偉棟冀提供配套便利

論壇上，討論如何吸引人才來港，令香港成為《三中全會決定》中提及的國際高端人才集聚高地。卜國明認為，只要香港改善工時長等問題，國際化的香港可吸引重視生活水平，以及下一代教育問題的世界級人才。霍偉棟認為，要為簽證、樓房、投資等提供便利，且「做大個餅」創造就業，便能留住來港升學的人才。

選舉論壇再有人唱歌 工程界霍偉棟改詞《順流逆流》

善用創科提升公營服務效能，亦是論壇上的討論內容。卜國明認為，人工智能AI應用在更多工程，提升效率。霍偉棟認為AI過去應用在不同工程項目，並非遙不可及。

11月18日，政府主辦的工程選舉論壇，出席的包括候選人霍偉棟。（直播截圖）

他總結發言時，提到工程界議員盧偉國在最後一次立法會大會，用色士風吹奏歌曲《順流逆流》，他將其改詞再在論壇上唱出：「今天我下了決心參加這選戰，將可以為你發聲走到最前，每一個大會、在每一次動議都可以推香港往前走，香港要盡快振興經濟嘅念頭，只需要願創新改變不用愁，更多、更大發展，就要加快撥款，人人都可以參與，過去的老方法會逐漸變舊，新的標準會帶著我走，善用科技可給你更好保護，工傷不可以時常有。」