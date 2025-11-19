外交公署斥美國會報告：抹黑香港營商環境發展成就，没公信力可言
撰文：文維廣
出版：更新：
針對美國國會美中經濟與安全評估委員會發表2025年度報告，詆毀「一國兩制」，指責香港國安法律和特區警方執法行動，抹黑香港營商環境和發展成就，赤裸干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。
外交公署發言人表示，在中央政府全力支持和特區各界共同努力下，「一國兩制」香港實踐取得舉世公認的成功，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打着「自由」旗號從事違法活動還企圖逃脫法律制裁。
發言人指出，香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，特區繁榮穩定得到更好保障，香港在今年再次被評為全球最自由經濟體，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，港股首次公開募股集資額世界排名第一，彰顯了國際社會對香港營商環境和發展前景的信心。
發言人強調，美中經濟與安全評估委員會長期發表不負責任的涉華涉港言論，根本沒有公信力可言，奉勸美國政客放棄炮製所謂年度報告的徒勞，立即停止干涉香港事務和中國內政，為中美關係發展和港美合作發揮建設性作用。
