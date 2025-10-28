告別議會專訪｜江玉歡返新民黨助陣：葉太肯講真心話　不想她孤單

【立法會選舉2025】「葉太最少肯出來講真心話，我不想見到葉太那麼孤單」⸺ 選委界立法會議員江玉歡還有兩個月告別本屆議會，新民黨葉劉淑儀突然不連任，卻令去意已決的江玉歡扛起多一個重任。正準備「開網台」講解法例、時事的江玉歡，今天（28日）接受《香港01》專訪解釋心血來潮重返新民黨的決定，可能與「江大俠」心態有關。



十年前代表新民黨參選區議會的江玉歡，形容新民黨是自己政治參與的初心起點，轉捩點是葉劉從議會退下火線，令她很希望幫助葉太應付新民黨選舉，「我希望他們打一場漂亮仗」，二來多年來體會新民黨不只是喊口號，是一個有研究基礎的政黨，形容與其理念最接近。她目前未有考慮在新民黨擔任什麼崗位，只是希望在立法會選舉中盡一臂之力幫助新民黨港島區黨友助選，笑言「政治一天都嫌長。」



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

「維護公平申正義，秉承法紀復青天」，走進江玉歡的辦公室，映入眼簾的是這一幅對聯。（梁鵬威攝）

六天前「未決定」加入政黨 為重返新民黨留下伏線

「維護公平申正義，秉承法紀復青天」，走進江玉歡的辦公室，映入眼簾的是這幅江父撰寫的對聯。是否做到當初做議員的目標？或許可參考社會的評價。不連任議員消息之中，如果要數到社會較大反應的，除了「7字頭」的葉劉淑儀，還有宣布棄選後引來逾百名網民留言表達不捨的江玉歡。

政治世界素有「政治一天都嫌長」的講法，「江議員暫時退場」的決定公布六天後，當外界期待江玉歡預告的新平台何時登場之際，葉劉淑儀突然在Facebook投下一個「震撼彈」消息 ⸺ 「歡迎江玉歡回歸新民黨大家庭」。

葉劉淑儀今天（28日）公布，選委界立法會江玉歡重投新民黨。

10月28日，選委界立法會議員江玉歡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

江玉歡與新民黨頗有淵源，十年前區議會選舉江玉歡代表新民黨出戰康山選區，是她從政的起點，首披甲上陣便取得1,814票高票落敗，雖然未能贏得議席，但其得票已是建制派歷年來在康山區最高票，今次可謂重返從政起點。

江玉歡：新民黨不只是喊口號 跟我理念最接近

「新民黨有研究，不只是喊口號」。如果細心留意，江玉歡六天前被記者問到會否考慮加入政黨，她三字回應：「未決定」，其實已為加入新民黨留下伏線。江玉歡接受《香港01》專訪時解釋重返新民黨的決定，她說，2014年就讀公共行政碩士課程時成為新民黨黨員，加盟一年的她經歷區議會選舉失敗後，翌年離開新民黨，是因為覺得自己還年輕、有精力，不如回法律界裡面發力，「後來我在律師會比較活躍，嘗試不同崗位」。

江玉歡：葉太最少肯出來講真心話

差不多十年後，選擇重返新民黨。江玉歡被問到最吸引她入黨的地方時表示，新民黨在中產和知識分子中比較突出，「有研究，不只是喊口號」，形容似乎跟她的理念最接近 —— 即持平和踏實，以《同性婚姻登記條例草案》為例。

市民覺得很多立法會議員不立體，葉太最少肯出來講真心話，而不是讀稿。 江玉歡

江玉歡十分感恩葉劉淑儀當時給予她這個毫無政治經驗的年輕人一個寶貴機會，「讓我從康山開始，踏上了服務社區的第一步」。如今，葉劉淑儀要從議會退下火線，成為江玉歡重投新民黨的最大考慮。

江玉歡多次強調回到新民黨只是想幫葉太，「我想跟她打一場漂亮的仗，就這麼簡單，目標當然希望她贏。」（梁鵬威攝）

「不想看到葉太孤單」

「我不想見到葉太那麼孤單。」江玉歡多次強調回到新民黨只是想幫葉太，「我想跟她打一場漂亮的仗，就這麼簡單，目標當然希望她贏。」對於未來將在新民黨擔任什麼崗位，甚或日後會否再出選立法會議員，她坦言暫時沒有想那麼多，指「政治一天都嫌長」，只是希望在立法會選舉中盡一臂之力幫助新民黨，特別是用自己在港島幾十年的經驗，幫助競選港島區的黨友。

她笑言自己很喜歡落區，因為可以接觸市民，讓她回憶起小時候跟賣燒臘的爸爸一起送貨賣貨，和基層市民打成一片的時光。

江玉歡稱自己只是「俠義心腸」，是「很最近」才決定重返新民黨。（梁鵬威攝）

值得一提的是，10月17日內委會會議結束後，各議員紛紛離席，惟《香港01》發現葉劉淑儀未有即時離開，更多次流淚，江玉歡當時與葉劉交談，黎棟國在旁等待，期間江玉歡搭了搭葉劉的膊頭，又走前與黎棟國握手。（香港01）

葉劉落淚與江玉歡重返新民黨有關？

重返新民黨的決定，葉劉淑儀形容與江玉歡「傾咗好耐」。政界早有傳聞，立法會最後一次內務委員會上，葉劉落淚的原因之一，是知道江玉歡願意重返新民黨。江玉歡拒談，只稱自己只是「俠義心腸」，是「很最近」才決定，憶起葉太十多年前教她做選舉，「不想看到她這樣」。被問及是否知道葉太要退選後才決定，她表示「都猜測到了」。

不只江玉歡為重返新民黨留下伏線，葉劉亦為選委界參選名單「加碼」留懸念。她日前預告可能會「加單」，引起外界猜想會否是派出江玉歡出戰立法會。江玉歡明言不知道，「可能還有其他都不一定，不可以代葉太說」，續指對自己來說是好事，「始終有個黨會有力量，不那麼孤單」。同時，江玉歡指自己一向很尊重葉太，希望回到新民黨助其一臂之力。

江玉歡重返新民黨後，令新民黨在立法會的議席「六變七」，與工聯會一樣成為第三大黨。不過，邀請江玉歡加盟，當然不是「短線投資」，畢竟本屆議會已到臨別階段，葉劉對江玉歡的期望也很高，形容江玉歡與副主席黎棟國「法律雙雄」協助下，新民黨來屆立法會議員必定能將立法會的立法工作做得更好，外界期待江玉歡如葉劉所言，令新民黨的議會論政質素更上一層樓。