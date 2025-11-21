全運會｜陳國基：鞏固盛事之都地位　展現大灣區共同發展無限可能

粵港澳三地聯合舉辦的第十五屆全國運動會，今（11月21日）晚在深圳閉幕，身為十五運會組委會副主任的政務司司長陳國基今早在深圳出席由新聞發布會時指出，今屆全運會展現了粵港澳大灣區共同發展的無限可能，全運會成功舉辦，不僅提升香港舉辦大型體育盛事的能力，亦為三地合作協辦大型盛事奠定堅實基礎，進一步提升大灣區的整體競爭力。



全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，現場觀眾即展示印有香港兩字的橫額。 （梁鵬威攝）

港隊獲9金2銀8銅 歷來最佳

陳國基與國家體育總局、廣東省和澳門官員一同介紹十五運會總體運行情況，他表示今年是香港自回歸祖國以來第八次參加全運會，亦是成績最好的一屆，一共取得9金2銀8銅，共19面獎牌。這些成績除了反映運動員的能力不斷提升外，也印證了香港在精英運動員培訓和體育政策方面的方向正確，同時展現特區政府與香港社會各界多年來攜手推動體育發展的成果。

11月21日，政務局司長陳國基在深圳出席第十五屆全運會新聞發布會。（政府新聞處）

陳國基說，有着十五運會香港賽區各項賽事成功舉辦的經驗，特區政府會繼續積極吸引更多國際體育盛事在香港舉行，進一步推展香港體育事業，提高專業水平和向產業化方向發展，並借助大型盛事推動體育旅遊、周邊支援服務及相關創新服務，建構更完整的體育產業生態。特區政府亦會繼續加強在社區和學校層面推廣體育運動，增加和優化體育及康樂設施，鼓勵社會各界共同建立熱愛體育的文化。

啟德體育園展現辦大賽能力

陳國基概括，舉辦全運會不僅提升了整個大灣區包括香港的國際形象，更在基礎設施、人才培養和區域協作等多方面為香港帶來豐碩且深遠的成果，而這些成果將在未來持續發揮積極作用，為香港的長遠發展注入新的動力。

他舉例說，啟德體育園在十五運會期間成功舉辦七人制橄欖球、男子手球、擊劍等項目，展現舉辦國際大賽的能力。可容納五萬觀眾的主場館顯著提升香港舉辦大型賽事的競爭力，進一步鞏固香港作為盛事之都的地位。