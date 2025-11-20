立法會選舉｜卓永興：香港「無處不選舉」　公務員義不容辭要撐

立法會選舉下月7日舉行，政務司副司長卓永興今天（20日）出席都會大學「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」展覽開幕禮時，提起香港過去推動「無處不旅遊」，但指際此時刻香港是「無處不選舉」。他呼籲積極投票，選出有能力、有幹勁、有擔當的立法會議員，促進香港社會經濟發展，為香港創造更美好的未來。



11月20日，政務司副司長卓永興出席都會大學「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」展覽開幕禮。（政府新聞處）

11月19日，政務司副司長卓永興與政務司司長陳國基出席「行政署齊撐選舉總動員」活動。（卓永興FB）

卓永興：公務員義不容辭一定要撐選舉

卓永興昨天（19日）又與政務司司長陳國基出席「行政署齊撐選舉總動員」活動，與公務員簽名撐選舉。他說，很高興見到大家鬥志昂揚、非常雀躍參加選舉總動員活動，而指立法會對香港社會經濟發展重要，選民應積極參與選舉。

他呼籲一定要旗幟鮮明，出來撐立法會選舉，除了自己投票，還要呼籲身邊親朋戚友踴躍投票。