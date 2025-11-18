「大孖沙」落區宣傳選舉　政協｢Cold Call｣谷票｜政圈風聲

【立法會選舉2025】選舉改制後第二場立法會選舉，投票率同樣備受關注，特區政府成立「選舉專班」上至下動員「谷票」，司局長借各場合活動宣傳選舉，公務員也派單張呼籲投票。宣傳攻勢不只政府，政協身體力行支持選舉也是應有之義。《香港01》獲悉政協有不同工作指標，包括要落區企街站宣傳選舉，或為部分直選候選人站台。



除此之外，港區全國政協亦「Cold Call」打電話鼓勵投票，多名委員表示會向約100人致電，據聞省級政協則致電約75人。有政協認為不難達標，皆因社團會提供相關電話簿，不過要抽時間處理。亦有政協笑言對「秒秒幾百萬上落」的「大孖沙」可能有挑戰，不過可委派他人代勞，明確指明代表即可。



11月13日，恒基地產聯席主席李家誠與全國政協常委施榮懷到葵興邨一帶擺街站派傳單。（資料圖片）

選舉街站星光熠熠 政協「大孖沙」落區宣傳

三星期後便到立法會換屆選舉，地區拉票氣氛愈見熱烈，「星光」也愈見明亮。觀察入微的便會發現，「大孖沙」開始出動落區宣傳選舉。上周四（13日），恒基地產聯席主席李家誠與全國政協常委施榮懷到葵興邨一帶擺街站派傳單。

恒地李家誠落區派傳單

李家誠作為四大地產商之一，不只向員工提供半日假期鼓勵投票，本身是北京市政協常委的他，更身體力行跟隨香港北京社團總會宣傳選舉。當天，李家誠形容一大疊傳單很快就派完，認為市民對選舉很踴躍，料今屆投票率會比上屆高。

11月13日，恒地主席李家誠現身立法會選舉街站，支持恒基地產執行董事黃浩明參選。（羅國輝攝）

11月16日，恒基地產聯席主席李家傑（左）現身山頂白加道立法會選舉街站。（葉劉淑儀IG）

恒地李家傑、新地郭基煇為候選人拉票

無獨有偶，李家誠的哥哥、恒基地產聯席主席李家傑周日（16日）都現身山頂白加道，與新民黨主席葉劉淑儀企街站，為新民黨港島西候選人陳家珮拉票。李家傑本身是全國政協常委，另一名全國政協委員、新鴻基地產執行董事郭基煇，周日（16日）也孖著民建聯新界東北候選人陳克勤到大圍，為陳克勤站台嗌咪，爭取居民支持。

11月16日，新鴻基地產執行董事郭基煇（左三）現身大圍立法會選舉街站。（陳克勤FB）

「大孖沙」群起出動落區，相信也不陌生。2021年選委會選舉，長和主席李澤鉅、信和集團主席黃志祥等也有落區派單張，宣傳新選舉制度。今屆選舉投票率雖不設硬指標，但據了解有內部目標為不可遜於上屆選舉表現，參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%。

今屆全國政協委員有124名「特邀香港人士」，身體力行支持選舉是應有之義。《香港01》獲悉，政協有不同指標「谷票」，包括落區企街站宣傳選舉，或為部分直選候選人站台。據了解，政協亦會打電話「Cold Call」鼓勵投票，多名委員表示會向約100人致電，據聞省級政協則致電約75人，並會記錄通電時間長度等資料。

有政協認為不難達標，皆因社團會提供相關電話簿，不過要抽時間處理。亦有政協笑言對「秒秒幾百萬上落」的「大孖沙」可能有挑戰，不過可委派他人代勞，明確指明代表即可。

立法會選舉將於12月7日舉行。（潘耀昇攝）

「空降」獨立候選人獲分配樁腳 有微言憂「拆腳」𠝹票

今屆選舉區區有競爭，地區最多有6名候選人，同樣望收谷票之效，不過獨立「空降」候選人欠地區基礎，難免可能輸蝕。據聞，部分人獲分配樁腳，甚至辦事處掛牌頭，增加辨識度，即使陪跑心態也不至於太低票。只不過，樁腳本身是來自其他候選人，惹來微言擔心被分薄選票，畢竟成功入閘後自由搏擊，無人擔保穩贏。