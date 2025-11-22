立法會選舉｜許正宇到政府產業署 呼籲同事踴躍投票
撰文：文維廣
出版：更新：
【立法會選舉2025】兩個星期後（12月7日）就是第八屆立法會選舉投票日。財經事務及庫務局局長許正宇、常任秘書長（庫務）黎志華及副局長陳浩濂到訪政府產業署，與署長馮建業及產業署不同職系同事交流，並呼籲同事積極參與立法會選舉，踴躍投票選賢。
許正宇一行前日（11月20日）到方產業署，馮建業匯報已在該些物業和設施展示大量選舉宣傳品，營造濃厚選舉氣氛，提升市民對選舉的關注。交流期間，多位職員分享了他們對是次選舉的參與。
有大堂保安表示，雖然選舉日需當值，但大樓管理公司（產業署承辦商）已作出安排，方便保安團隊投票。有年輕測量師同事表示會善用「兩票」，認真研究候選人資料，包括收看選舉論壇，從而作出明智決擇。
許長宇對同事們積極履行公民責任深表欣慰。他強調，立法會在完善施政、推動金融發展及改善民生方面均肩負重要角色。身為公職人員，更應以身作則，主動投票選出有能力、有承擔的代表，並鼓勵親友一同參與，共同實踐「公僕齊心 投選賢能」的精神。
