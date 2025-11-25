港澳辦耿長有出任河北紀委書記　一年內兩度調任履新

中央港澳辦紀檢監察組組長耿長有調任河北省紀委書記。耿長有今年三月在港澳辦履新，事隔七個月第二度調任，接替年逾63歲、出任河北省紀委書記四年的劉昌林。



中央港澳辦紀檢監察組組長耿長有調任河北省紀委書記，港澳辦網頁顯示耿長有仍任職港澳辦。（港澳辦網頁）

港澳辦耿長有出任河北紀委書記

港澳辦網頁今天（25日）顯示耿長有仍任職港澳辦。新華社昨天（24日）報道，指近日中共中央批准耿長有出任河北省委委員、常委和省紀委書記，接替到達紀檢系統高官退出一線年齡的劉昌林。

耿長有今年三月港澳辦履新 一年內兩調任

耿長有持研究生學歷，曾任中宣部幹部局長、中央巡視組副部級巡視專員等。2025年3月,耿長有接替到達退出一線年齡的施克輝，出任中央紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長。