港澳辦耿長有出任河北紀委書記 一年內兩度調任履新
撰文：潘耀昇
出版：更新：
中央港澳辦紀檢監察組組長耿長有調任河北省紀委書記。耿長有今年三月在港澳辦履新，事隔七個月第二度調任，接替年逾63歲、出任河北省紀委書記四年的劉昌林。
港澳辦耿長有出任河北紀委書記
港澳辦網頁今天（25日）顯示耿長有仍任職港澳辦。新華社昨天（24日）報道，指近日中共中央批准耿長有出任河北省委委員、常委和省紀委書記，接替到達紀檢系統高官退出一線年齡的劉昌林。
耿長有今年三月港澳辦履新 一年內兩調任
耿長有持研究生學歷，曾任中宣部幹部局長、中央巡視組副部級巡視專員等。2025年3月,耿長有接替到達退出一線年齡的施克輝，出任中央紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長。
港澳辦主任夏寶龍 會見滙豐行政總裁艾橋智立法會選舉｜港澳辦：競爭顯著提升 選民可優中選 候選人無躺贏立法會選舉｜港澳辦轉載評論：不存在祝福名單 也沒有穩贏躺贏立法會選舉｜港澳辦轉載評論 駁斥「中央干預特區選舉」論調立法會選舉｜葉劉退場佐證「七十大限」？ 港澳辦四字評語見端倪北都開發｜陳茂波明日率五局長赴北京、雄安學師 港澳辦統籌立法會選舉｜港澳辦：議員有序更替是民主真諦 沒有「祝福名單」港澳辦副主任王靈桂升任中國僑聯黨組書記港澳辦反駁美國國務院針對港區國安法報告：可笑可恥可惡港澳辦三度轉載抨美總領事文章 區議員陳建強赴會與伊珠麗合照