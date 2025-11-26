立法會選舉｜一文看投票優惠活動　港鐵、K11派現金券　戲票半價

立法會選舉12月7日舉行，除港府今日（26日）公布推出優惠措施鼓勵投票，多間商業機構亦發放消費、䐟物優惠。其中，新世界旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall將於投票日起派發港幣50元的電子消費優惠券，為期逾一個月；港鐵宣布推出抽獎活動，提供超過300份由1,000元至最高5萬元的港鐵商場電子優惠券；英皇、MCL、百老匯等10間戲院院線，憑「心意謝卡」可半價購票入場。投票優惠、當日免費活動，一文看清。



新一屆立法會選舉即將在下月投票，多間戲院攜手推出「心意謝卡」優惠活動，希鼓勵市民踴躍參與選舉。（香港戲院商會提供）

12月7日投票日起，市民憑投票後由政府派發的「心意謝卡」，可在K11 MUSEA或 K11 Art Mall地下禮賓部，換領價值港幣50元的電子消費優惠券，每日名額1,207個。

立法會選舉‧投票優惠｜周大福派500萬優惠 K11派$50現金券

周大福集團宣布，市民憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠，優惠共值500萬元。

其中旗下新世界發展兩大零售地標K11 MUSEA及K11 Art Mall將於12月7日投票日起，推出為期一個多月、總值約200萬元的消費禮遇，市民憑投票後由政府派發的「心意謝卡」，可在K11 MUSEA或 K11 Art Mall 地下禮賓部，換領價值港幣50元的電子消費優惠券，每日名額1,207個。

優惠券使用期由今年12月7日至明年1月22日，凡單一消費淨值滿港幣100元或以上即可享港幣50元折扣優惠，亦可享超過20間餐飲商戶的額外優惠。

其餘優惠包括：

香港會議展覽中心：價值500元的餐飲優惠券（消費滿1,000元可用），共1,500張，總值75萬元

港怡醫院：價值1,000元體檢或醫美優惠券（消費滿2,000元可用），共500張，總值50萬元

周大福人壽：價值1,000元的保費折扣券（指定產品消費滿1萬元可用），共127張，總值12.7萬元

啟德零售館：價值300元的電子消費優惠券（消費滿600元可用），共4,000張，總值120萬元

佐丹奴：購物優惠券（消費滿600元便可獲得100元扣減），共3,000張，總值30萬元



港鐵商場會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過300份由1,000港元至最高5萬港元的港鐵商場電子優惠券。（資料圖片）

立法會選舉‧投票優惠｜港鐵提早開頭班車 抽獎派商場電子優惠券

港鐵表示全力支持今屆立法會換屆選舉，今日公布將推出多項措施，便利各區的票站人員在投票日清晨前往票站執勤，鼓勵和支持當天值班的員工投票，以及推出「投票有禮」抽獎活動，鼓勵市民履行公民責任，參與投票，共同建設美好未來。

因應選舉事務處延長投票時間安排，港鐵將於12月7日投票日早上提早開出頭班車，大部份綫路將於早上約5時至5時30分開出，以便利票站人員前往票站，為早上7時30分開放投票作好準備。

除了在車站及商場宣傳鼓勵市民積極投票外，港鐵商場亦會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過300份由1,000港元至最高5萬港元的港鐵商場電子優惠券。詳情須參閱MTR Mobile及港鐵公司網頁稍後公布的相關細則。

10間戲院院線宣布，12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票。

立法會選舉‧投票優惠｜10間戲院院線憑「心意謝卡」可半價購票

10間戲院院線宣布，12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

主辦方表示，心意謝卡不允許轉贈他人，且不可與其他優惠同時使用。座位為先到先得，坐滿即止。

多個政府設施亦會免費開放，包括濕地公園、太空館、科學館、藝術館。（資料圖片／黃寶瑩攝）

立法會選舉‧活動｜康文署多項設施、博物館免費開放

政務司司長陳國基今日（26日）聯同政制及內地事務局局長曾國衞舉行記者會，表示在12月7日投票日，市民投票後會獲得心意謝卡，心意謝卡由生成式AI設計，票面有選舉吉祥物「票箱寶寶」，感謝巿民投票，又寓意全社會一起努力，同創香港未來。

至於投票前一日的12月6日，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉辦多項活動，詳情會在今日稍後公布，其中亮點是晚上舉行大匯演，有藝人獻技，亦有魔術表演等。多個政府設施亦會免費開放，包括濕地公園、太空館、科學館、藝術館。陳國基又指，「無論投票與唔投票，我哋都係開放。」

活動包括：

選舉繽紛日：12月6日全港各區舉行一系列多元化活動，當晚在西九文化區舉辦的「同心・投票・創未來大匯演」，有藝人獻技、著名魔術師大型魔幻表演、大型舞蹈表演等環節。

嘉年華：12月6日各區均舉辦嘉年華會，包括大埔海濱公園舉行公民教育嘉年華、在灣仔和北角海濱提供水陸體驗活動。康樂及文化事務署會在六個場地舉辦充滿體育元素的互動活動。

展覽和攤位遊戲：12月6日舉行，包括環境及生態局連同九巴在荔枝角月輪街車廠展出古董巴士和電動巴士、八支紀律部隊也會在當日舉辦活動和開放轄下設施供公眾參觀，包括青衣消防局、位於西貢、大美督和大帽山的政府飛行服務隊停機坪。

免費開放設施或提供禮物、優惠：包括濕地公園、康文署轄下公眾游泳池、科學館、太空館和藝術館等於12月6日及7日市民可免費使用或有禮物及優惠

綠在區區：12月6日及7日兩田於綠在區區回收設施進行回收也可獲雙倍積分。

商場優惠：12月6日及7日在房屋委員會指定商場、街市和油塘大本營商場消費滿指定金額，可獲額外一小時免費泊車。

歷史建築和古蹟：多項歷史建築和古蹟的參觀優惠也會推出，其中，法定古蹟景賢里下月6日起逢星期六、日開設導賞團，市民可免費報名參加。

紀律部隊：八個紀律部隊會在12月6日舉辦活動或開放轄下設施予公眾參觀，例如開放青衣消防局，以及位於西貢、大美督及大帽山的政府飛行服務隊停機坪。

