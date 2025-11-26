宏福苑五級火｜多個政黨暫停選舉拉票　派員到現場協助

大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，火警由三級升至五級。消息指，截至目前，火警造成至少12死16傷，包括一名消防員殉職。民建聯、工聯會、西九新動力、新民黨與經民聯先後發聲明指，決定即時停止所有選舉拉票活動。民建聯及工聯會稱，已派員趕赴現場協助救援；西九新動力指，會配合政府及救援部門的工作，為受影響居民提供必要支持。



宏福苑被烈焰及濃煙吞噬。（香港01直播截圖）

民建聯、工聯會暫停拉票 派員到現場協助

民建聯發聲明指，對意外深感悲痛，向遇難者表示哀悼，向其家屬致以最深切慰問。民建聯續稱，團隊已趕赴現場，在不影響救援工作的前提下，提供一切可行協助，將全力支援受影響人士渡過難關。

鑑於不幸事件，民建聯決定即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知，呼籲社會各界在此艱難時刻互相扶持，共同為受影響市民提供支持與關懷。

工聯會亦發聲明，稱對事件深感悲痛，已即時派員前往現場支援，積極聯繫受影響會員和市民，提供協助並持續密切關注事件發展，全力支持救援及善後工作。工聯會又指，將暫停所有選舉競選工作，全部投入協助受影響的市民。

大埔宏福苑五級火，一名身穿消防抗火衣的傷者全身熏黑，昏迷被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

西九新動力：暫停競選活動

西九新動力發聲明指，決定即日起暫停所有競選相關活動，直至另行通知，以表達對事件的深切哀悼，會配合政府及救援部門的工作，為受影響居民提供必要支援，並呼籲社會各界團結一心，發揮守望相助精神，共渡難關。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

新民黨、經民聯暫停競選活動

新民黨發聲明稱，向殉職消防員及遇難者致以最深切哀悼，並向他們的家屬表達誠摯慰問；同時向奮不顧身參與救災的消防及相關人員致以崇高敬意。新民黨宣布暫時停止競選活動，並呼籲社會各界攜手共渡時艱。

經民聯表示會密切關注事態發展，並希望特區政府進行徹底調查，找出火災成因，加強對大廈維修的消防安全檢查，以防同類悲劇再發生。因應火災悲劇，經民聯已停止所有選舉拉票活動，直至另行通知。