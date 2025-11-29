宏福苑大火災｜災後心理輔導協會免費支援　提供心理輔導熱線服務

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，災民心靈重創，災後心理輔導協會派出80多人次義工提供心理支援熱線及於各安置點探訪支援，任何人如有需要，可以致電5181 5501，熱線服務時間為每日晚上8時至11時，暫定提供14天，由於得到熱心市民的捐助，服務將會免費提供，直至有關捐款用盡為止。



協會同時提醒各界到場提供援助時，先顧及每位受災者物質上的需要，然後才提供心理服務，切勿過分單由自己的愛心出發，以免打擾受助者造成二次創傷。



任何人如有需要，可以致電5181 5501，熱線服務時間為每日晚上8時至11時，暫定提供14天。（災後心理輔導協會圖片）

災後心理輔導協會昨日（28日）發出新聞稿指，分別在11月27日及28日起派出80多人次義工提供心理支援熱線及於各安置點探訪支援，同時估計有超過100個組織或個人，正在場提供支援。

由於香港較少有大型災難，所以大部份人未必有災後心理輔導知識和臨床經驗，協會呼籲各界以「聯合國機構間委員會之緊急情況下之精神與社會心理指南」（下稱「指南」）作為執行指南， 嘗試先與在地正提供服務的機構「打招呼」，了解該較早到達的機構正在提供什麼服務，一旦發現同樣服務已經足夠，應該前往其他安置點提供服務，同時顧及每位受災者物質上的需要，然後才提供心理服務，「切勿過分單由自己的愛心出發，以免為受助者造成打擾，甚至造成二次創傷」。

協會提醒，出現疑似創傷的人士將會對心理輔導極其逃避，長期抑壓情緒，「爆煲」後果可以非常嚴重，呼籲各界要留意當事人是否已經接受心理輔導服務，切勿重複打擾。協會解釋指南提及災後心理干預的「四層金字塔」觀念︰

災後心理輔導協會提出「聯合國機構間委員會之緊急情況下之精神與社會心理指南」。（災後心理輔導協會圖片）

第一層 「基本服務及安全感」

提供安全舒適的住宿、起居飲食、財務支援及醫療支援等

第二層「社區與家庭支援」

提供兒童及老人家的支援、照顧者的支援及災後心理教育講座等

第三層服務「專注及非專科支援」

提供心理急救、心理熱線服務

第四層「專科服務」

提供災後心理評估及治療服務

災後心理輔導協會屬於第四層，但都能提供服務第二及第三層服務，一旦知道其他機構已經在某處提供第四層的服務，協會就會商量是否可以提供第二或第三層服務，受災者就不會被同樣服務過分打擾。

為了及早回應社區的心理需要，協會2025年11月27日起已設立「宏福苑火災心理支援熱線」，電話：5181 5501。熱線服務時間為每日晚上8時至11時，暫定提供14天，現時已經有超過80名心理義工參與每晚提供服務。熱線由受過災後心理輔導訓練及臨床創傷治療人士負責，因事故而感到情緒困擾、失眠、反覆回想畫面、對未來感到擔心的居民或前線人員可以致電，每晚8時至11時提供即時情緒支援、初步心理評估，面談治療及轉介服務，由於得到熱心市民的捐助，服務將免費提供予宏福苑火災受影響人士，直至有關捐款用盡為止。

除了電話支援之外，協會計劃由2025年11月28日起於大埔宏福苑附近設立探訪小組，派出義工在社區主動接觸居民，介紹常見的災後情緒及壓力反應，協助市民初步識別自己是否受到事件影響，甚至懷疑出現創傷後壓力相關症狀。探訪期間，義工將為市民講解災難事件後的心理狀況及注意事項，何時適宜尋求專業協助，並鼓勵有需要人士善用熱線及其他社區支援服務。