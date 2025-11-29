宏福苑大火｜何永賢：275過渡性房屋單位投入服務 逾600災民入住
撰文：林子慰
出版：更新：
大埔宏福苑五級火，造成嚴重傷亡，上千家庭及無數市民失去居所。房屋局局長何永賢周五（28日）表示，全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，準備接收宏福苑受影響居民，截至周五下午6時，共275個單位已投入服務、逾600名居民入住。
她亦指出，現時屬緊急情況，房屋局會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，預計會持續一段較長時間，有需要的居民可安心居住，專注處理其他事情。
何永賢周五（28日）在社交平台發文表示，截至周五下午6時，共275個單位已投入服務、逾600名居民入住，項目包括大埔「善樓」、「樂善村」、「策誠軒」；元朗「博愛江夏圍村」、「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」；北區「博愛昇平村」；黃大仙「可悅居」；沙田「樂和．東寓」；九龍城「啟德．東寓」及將軍澳「邑庭居」。
她透露，大埔的過渡性房屋項目現時僅剩餘非常少量單位，但全港各個過渡性房屋項目還有超過1,100個單位待命，有需要的市民可致電36118482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢。
何永賢還表示，知悉有受影響居民擔心入住過渡性房屋的租金問題，由於現時屬緊急情況，房屋局會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，而該免租安排預計會持續一段較長時間，房屋局會與各營運機構進一步協調，有需要的居民可安心居住，專注處理其他事情。
同樣免租的房屋署中轉屋或臨時收容中心也有逾2,000個單位或床位可支援受影響居民，市民查詢可致電房署26584430，另外，有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，則可致電28391393。
