宏福苑火災｜昨去函梁君彥無果　狄志遠今去信李家超促緊急辯論

大埔宏福苑五級火災造成逾百人死傷，新思維立法會議員狄志遠昨日（28日）去信立法會主席梁君彥，要求就火災造成重大傷亡事件提出緊急休會辯論，惟梁君彥回覆指無法接納其要求，原因是立法會已按法例終止運作，其間只會應行政長官的要求召開緊急會議。狄志遠今日（29日）去信行政長官李家超，冀就大埔宏福苑火災召開緊急立法會會議。



11月29日早上，立法會舉行哀悼儀式，國旗與區旗下半旗，向宏福苑火災死難者致哀。（梁君彥Facebook）

狄志遠促召開緊急會議 討論善後工作及檢視現有法例

狄志遠去信李家超，懇請他根據立法會《議事規則》第15(1)條就大埔宏福苑火災召開緊急立法會會議，討論宏福苑火災的善後工作及跟進措施，表達市民心聲及意見，令政府現有工作更能針對受影響居民的需要，並檢視現有法律及政策，制定長遠政策，確保悲劇不會重演。

另一立法會議員江玉歡在社交媒體發文稱，估計行政長官近日十分忙於救災及後續安排，對於應否召開緊急會議，無疑是一個困難的決定。若行政長官考慮市民對事件的關注及其他因素後，他或許會就立法會召開緊急會議一事給予優先考慮。若行政長官有此決定，她當十分支持，並且會積極參與辯論。

狄志遠：網上討論混亂 立法會可理性辯論

議員狄志遠接受《香港01》訪問時表示，網上討論十分混亂，而立法會平台可以有理性討論，亦有議員私下對他表示如此突然的大型事故應該要討論。不過，他不想將要求辯論演變成政治角力，「唔想好似動員逼政府做嘢」，故未有考慮與其他議員聯署要求召開特別會議。

10月23日，立法會會期最後一天。不連任的兩人狄志遠與江玉歡合照。（廖雁雄攝）

江玉歡：有市民關注自身屋苑大維修情況

江玉歡則表示，針對今次事件的調查，政府自然有人負責，但社會如要向前看，避免同類悲劇發生，便需要安頓市民的心。她指出，社會關注今次事件，議員與其在社交平台各自發言，不如在立法會平台一併講清楚，更可向社會釋出立法會重視事件的信號。

江玉歡稱，理解政府集中救災工作，但發生火災後都有很多市民關心自身屋苑大維修情況，如特首考慮立法會召開特別會議討論，她都會支持其決定。