宏福苑大火｜廣福邨物資站清場　義工：不會浪費將續送到災民手中

大埔宏福苑周三（26日）五級火災死傷枕藉，居民痛失家園，財物盡毀。大批熱心市民連日自發捐出物資，並到廣福邨平台擔當義工協助分類及派發。今日（29日）凌晨時份，警方呼籲在場義工需於今日中午前完成清場。義工表示理解，至早上8時許，陸續將物資搬離平台，待安置好再繼續派發予災民，或轉交非牟利機構，務求物資落在有需要人士手中。



大埔宏福苑大火，義工通宵包裝物資，準備撤離廣福邨平台。（翁鈺輝攝）

自宏福苑大火發生，大批熱心市民捐出物資，義工在廣福邨平台協助分類及派發。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑大火，義工在廣福邨平台通宵包裝物資準備撤離。（翁鈺輝攝）

29日早上8時，記者見市民捐贈的物資，已經陸續由義工有秩序地分類。住大埔區的義工李小姐指，今日凌晨4點左右收到警方通知要清場，清出平台供廣福邨居民使用，並借出10架唧車供搬運貨物。現時所有物資已完成包裝，稍後會直接由運走。

至於物資去向，李小姐指將會統一安置，運到倉庫後將再派發予災民現時居住的地方。同時他們亦正物色不同回收機構接收物資，其中食物類有時限性的物資，會派發給現場有需要人士，例如露宿者及有經濟需要人士等。

義工Mavis今日凌晨受訪時亦表示理解清場需要，期望物資可轉交非牟利機構、教會等，有長久處理物資經驗的人員手中，以供有需要人士日後使用。他們期望可以一個月內處理所有物資，目標是不造成浪費：「物資唔會去到焚化爐，唔希望增加地球負擔。」她亦感激關愛隊前來協助。

義工正包裝物資，準備將物資撤離廣福邨平台。（翁鈺輝攝）

現場成有居民在廣福邨平台休息。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）