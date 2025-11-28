宏福苑火災｜狄志遠促立法會進行緊急休會辯論　最關注重建和安置

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，已有94人死亡，逾70人受傷，大火焚燒逾43小時，目前大致救熄。社福界立法會議員狄志遠今日（28日）發信給立法會主席梁君彥，要求就大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡事件提出緊急休會辯論，並提出議案，希望了解事件起因及政府的安置及支援，以及討論後續防範工作。



狄志遠接受《香港01》訪問，強調事件符合「對公眾而言有迫切重要性」的辯論條件，指最關心災民後續安置問題，認為立法會應有系統地向立法會和公眾解說。至於是否需要向相關官員問責，他則表示，「過程中如果知道真相再考慮」。



宏福苑大火第三日，續有遺體抬出。（廖雁雄攝）

宏福苑火災符合「對公眾而言有迫切重要性」

今年香港立法會會期已於10月24日因換屆選舉而中止，進入休會狀態。社福界立法會議員狄志遠今日（28日）發信致立法會主席梁君彥，要求就大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡事件提出緊急休會辯論，提出議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。

立法會主席梁君彥在火災事發當天在社交平台發帖慰問火災死傷者，並指「相信當局會徹查原因」。（廖雁雄攝）

狄志遠接受《香港01》訪問，指辯論重點在三方面，包括了解事件起因；辯論政府如何作出全面妥善安置及支援；討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。他指此舉是依照《議事規則》的第 16(2)條，無需通告在休會期間動議待續議案，他指宏福苑事件具備「緊急性、重大事故、市民關心」，具備《規則》規定的「對公眾而言有迫切重要性問題」。指目前有議員表示支持，但因為今日上午剛發布通告，「需要時間消化」。指最終決定權在立法會主席手中，希望梁君彥同意。

梁君彥曾稱立法會全力配合當局徹查原因

火災發生當天，梁君彥曾在社交平台發文，代表全體立法會議員慰問死者家屬及所有受傷人士。他當時表明，全港市民均十分關注今次不幸事件，相信當局會徹查原因， 日後如有需要在法例或政策上的檢討，立法會定會全力配合。

狄志遠懇請主席從速批准本項緊急休會辯論申請。（黃浩謙攝/資料圖片）

狄志遠：最關注災民安置 暫不需考慮問責

狄志遠闡述緊急休會辯論的三方面重點。首要目的是釐清火災真相。他指出，目前坊間對事故原因說法眾多，政府需要有系統地向立法會和公眾解說，查明事件真相。他強調現階段不應過早猜測或推測原因，而正應通過政府對立法會的解說了解實際情況。

另外，他指自己最關注災民的中長期安置與支援，他對政府成立專案小組、派發一萬元應急補助金等「危機管理安排」做得好，但強調要關注未來幾年的持續支援。指宏福苑近兩千戶居民中有許多長者和經濟薄弱家庭，「重置是用年計的，重建資源哪裡來？」

最後，他希望通過辯論推動政策與法例完善，防止同類事件再次發生。至於問責官員，指「暫時不要追責任，先妥善安排，過程中如果知道真相再考慮」。