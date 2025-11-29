宏福苑大火｜18區設公眾弔唁處　巿民鞠躬留言　默默送上安慰祝福

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日（28日）起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。其中銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心，早上9時前已經有超過10人排隊，然後魚貫而入，默默地鞠躬並留言，為死傷者送上安慰和祝福。



工作人員在牆上貼上「哀悼大埔火災遇難者」的大字，放有鮮花，巿民鞠躬後即往另一端在弔唁冊上簽名和留言悼念。

宏福苑大火，其中銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心設弔唁區。（林澤鋒攝）

市民孫先生特意到摩頓臺活動中心弔唁，受訪時眼有淚光、不禁哽咽，直言「好難過」。他形容自己做的事很少，也不知道可以為災民做甚麼，僅能為離世遇難者致哀並表達慰問「希望佢地一路好走」，他希望弔唁能減輕死傷者家屬傷心之情，寄望港人同心合力，共渡難關。

孫先生期望政府代火種快速蔓延原因，並全面檢討，以防止同類意外發生，未來亦能制定措施處理災難。

市民孫先生到摩頓臺活動中心弔唁。他眼有淚光、不禁哽咽，直言「好難過」。（林澤鋒攝）

18區弔唁處地址

簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。弔唁處地點如下：

中西區：西營盤社區綜合大樓 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓

灣仔：摩頓臺活動中心 銅鑼灣銅鑼灣徑20號

東區：北角社區會堂 北角渣華道123號

南區：華貴社區中心 奇力灣華貴邨

九龍城：紅磡社區會堂 紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下

觀塘：觀塘社區中心 觀塘翠屏道17號

深水埗：荔枝角社區會堂 深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）

黃大仙：黃大仙社區中心 黃大仙正德街104號

油尖旺：梁顯利油麻地社區中心 油麻地眾坊街60號

離島：香港教育工作者聯會黃楚標中學 東涌富東邨第3期第10區

葵青：荔景社區會堂 葵涌荔景山路205號

北區：和興社區會堂 粉嶺和鳴里7號地下

西貢：至善活動中心 將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下

沙田：隆亨社區中心 沙田隆亨邨

大埔：富亨鄰里社區中心多用途禮堂 大埔富亨邨第四期

荃灣：西樓角花園多用途活動室 荃灣西樓角路

屯門：兆麟社區會堂 屯門兆麟街19號

元朗：朗屏社區會堂 元朗朗屏邨

除了18區弔唁外，亦有巿民在宏福苑附近的廣福邨平台擺放鮮花表示心意。

宏福苑大火，踏入第四天，不斷有巿民到附近的廣福邨平台放上鮮花致意。（翁鈺輝攝）

家住天水圍的葉小姐專程到來大埔，她祝願死者安息，傷者盡快康復。（翁鈺輝攝）

