宏福苑火災｜政府號召現職或退休公務員幫災民　每戶兩至三名義工

大埔宏福苑上周三（26日）發生五級火災，截至今午（30日）四時，已造成146人死亡。社會福利署早前推出「一戶一社工」的措施，即安排每戶一名專業社工，為居民提供應急援助及各項服務安排。《香港01》獲悉，政府亦為每戶居民配備兩至三名現職或退休公務員提供義工服務，配合社工為居民提供支援，協助處理和申請應急援助等。



宏福苑大火，周六（29日）中午時分，大批災難遇害辨認組人員進入各幢大廈，開始搜證工作。（翁鈺輝攝）

在職或退休公僕亦可加入 可特許缺勤參與義工

《香港01》獲悉，公務員事務局正號召各政策局或部門，組織公務員參與義務工作，並將參與公僕組織成兩至三人的義工小組，建議成員涵蓋不同職級（如由一名主管級同事搭配兩名初級同事組成一組），望靈活與社工配合支援住戶的不同需要。

大埔宏福苑於五級大，周六（29日）早上，大量居民到臨時庇護中心及中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申請災民證、政府及非政府資助。由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。（翁鈺輝攝）

當局又稱，在職公務員或退休公務員亦可加入，另外有需要時可批准公務員特許缺勤參與義工服務。