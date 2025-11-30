宏福苑火災｜政府號召現職或退休公務員幫災民 每戶兩至三名義工
撰文：何夏怡

大埔宏福苑上周三（26日）發生五級火災，截至今午（30日）四時，已造成146人死亡。社會福利署早前推出「一戶一社工」的措施，即安排每戶一名專業社工，為居民提供應急援助及各項服務安排。《香港01》獲悉，政府亦為每戶居民配備兩至三名現職或退休公務員提供義工服務，配合社工為居民提供支援，協助處理和申請應急援助等。
在職或退休公僕亦可加入 可特許缺勤參與義工
《香港01》獲悉，公務員事務局正號召各政策局或部門，組織公務員參與義務工作，並將參與公僕組織成兩至三人的義工小組，建議成員涵蓋不同職級（如由一名主管級同事搭配兩名初級同事組成一組），望靈活與社工配合支援住戶的不同需要。
當局又稱，在職公務員或退休公務員亦可加入，另外有需要時可批准公務員特許缺勤參與義工服務。
