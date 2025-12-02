保安局局長刊憲禁止「香港議會」、「香港民主建國聯盟」在港運作

保安局局長今日（2日）行使《維護國家安全條例》刊憲禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，即時生效。



保安局局長鄧炳強。（何頴賢攝）

較早前，保安局局長根據《國安條例》書面通知「香港議會」、「香港民主建國聯盟」，讓兩個組織可在禁止運作命令發出前提交申述，期限前只收到「香港議會」申述，沒收到「香港民主建國聯盟」申述。

當局指合理地相信禁止「香港議會」、「香港民主建國聯盟」在特區運作或繼續運作，是維護國家安全所需，因此已根據《國安條例》第60（1）條的規定，刊憲禁止該兩個組織在香港特區運作或繼續運作。

任何人以受禁組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織作任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款$1,000,000及監禁14年。