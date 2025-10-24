立法會選舉 ｜葉傲冬空降新界東南　李世榮陪遞表：不要離間我們

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，民建聯秘書長葉傲冬參加新界東南分區直選，與西貢區議員方國珊同一天報名參選。葉傲冬過往長期服務油尖旺地區，但他表示，對爭取新界東南選票有信心，因為現在選舉是比拼政綱和能力，「而不是來自哪裡」，相信只要提出市民認同的政綱，就會得到支持。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月24日，民建聯秘書長葉傲冬報名參加新界東南地區直選。（王晉璇攝）

葉傲冬： 希望建設更優質生活圈

民建聯本周二公布參選名單，現屆新界東南議員李世榮被剔走，改由葉傲冬披甲上陣。葉傲冬今日中午到將軍澳政府綜合大樓報名時，提出多項與當地社區發展相關的主張。他表示，民建聯希望建設更優質的生活圈，倡議在將軍澳建設文娛中心、水上活動中心，並向市民開放新體育園，以提升市民幸福感的獲得感。

他還表示，該區需要建設更順暢的交通圈，包括西貢道路第二期擴寬工程。他還承諾致力提升基層醫療設施，包括在將軍澳設立婦產科、在馬鞍山提供牙科服務。

身兼數職 「最重要是分配好時間」

葉傲冬身兼西九文化區管理局董事局成員、油尖旺區議員等多個職務，被問到如何取捨時，他指現在立法會很多議員都身兼數職，「最重要是分配好時間」。他承諾恪守對油尖旺選民的服務承諾，「民建聯係好大一個團隊」，將透完善分工，盡力服務油尖旺和新界東南所有市民。

新界東南兩名現任議員均已棄選，今次選舉沒有任何候選人有連任優勢而言。葉傲冬表示，他對選情「非常信心」，不僅因為自己在區議會服務長達17年，有豐富地區工作經驗，也因為民建聯在新界東南的團隊非常優秀，「加上過去幾年世榮做了大量工作，有好好的基礎」。

10月24日，民建聯舉行立法會候選人集氣大會。（夏家朗攝）

李世榮：留在新界東南與團隊並肩作戰

葉傲冬強調，他與即將卸任的李世榮從青年民建聯時一起開始打拼，「世榮議員全力支持我，陪我跑區，這是民建聯是一個互相支持的團隊最好的證明」。

李世榮陪同葉傲冬遞交報名表，他表示，民建聯有新佈局，希望過去支持自己和葛珮帆的選民繼續支持葉傲冬，他也會留在新界東南，跟團隊並肩作戰。他又稱：「千萬不要離間我們的關係，如果有人離間，我們只會越來越強。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。