立法會選舉｜四大地產商「大孖沙」投票　李澤鉅：希望選舉成功啦

立法會選舉今天（7日）投票，四大地產商長實、新地、恒地、新世界「大孖沙」都有投票，其中長和主席李澤鉅面露笑容入場，表示「希望選舉成功啦」。



12月7日，立法會選舉投票日。長和主席李澤鉅在兩名保鑣護送下，面露笑容入場到場。（林子慰攝）

長實李澤鉅：希望選舉成功啦

本身是全國政協委員的李澤鉅下午3時許，到會展票站投票。他在兩名保鑣護送下，面露笑容入場到場，回應記者提問時表示「希望選舉成功啦」。

兩次被問到長和賣碼頭計劃是否繼續、進展如何、如何看早前港澳辦連番批評長和，李澤鉅未有回應離開。

12月7日，立法會選舉投票日，新地主席郭炳聯到黃竹坑體育館票站投票。（新地）

新地郭基煇：香港需要有擔當、有能力議員檢討制度

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯早上到黃竹坑體育館票站投票，他對近日發生嚴重火災的傷亡者及其家屬致以深切哀悼與慰問。他期望，新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在由治及興的進程中穩步前行，推動良政善治、加快經濟發展及改善民生步伐。新地早前推出措施鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。

新地執行董事郭基煇到會展投票。（新地提供）

新地執行董事郭基煇則到會展投票，他表示，香港當前比以往任何時候更需要一批有擔當、有能力的議員，檢討制度、聆聽民意，期望新一屆立法會議員能與市民同心協力、共同前行，呼籲市民盡快投票。

12月7日，立法會選舉投票日。恒基地產聯席主席李家誠到會展投票。(羅國輝攝）

恒地李家誠：選舉氣氛熱烈

恒基地產聯席主席李家傑及李家誠，先後到會展投票。其中，李家誠被問到揀選候選人的標準，他未有評論，僅指氣氛熱烈，選委界投票率約九成，呼籲大家投票。

12月7日，立法會選舉投票日，新世界發展主席鄭家純長子鄭志剛（中）到會展投票。（羅國輝攝）

鄭志剛：選有能力、有擔當立法會議員

新世界發展主席鄭家純的長子鄭志剛、女兒鄭志雯到會展投票。其中，鄭志剛表示選舉是行使公民權利的重要體現，選出一個有能力有擔當的人入立法會，更是工商界穩健發展的基石，希望大家都盡公民責任，投入選舉，共創未來。

12月7日，立法會選舉投票日，新世界發展執行董事鄭志雯到會展投票。（羅國輝攝）

12月7日，立法會選舉投票日，合和實業主席胡應湘到會展投票。（王海圖攝）

90歲胡應湘投票

另外，現時90歲的合和實業主席胡應湘亦到會展投票。