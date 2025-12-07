立法會選舉｜林素蔚索償指控「講大話」　鄧肇峰：商業糾紛信法治

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的新界東北候選人、沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。被問到早前新民黨立法會議員林素蔚入稟向鄧肇峰索償，又指控他指控「講大話」，會否影響選情？鄧肇峰指事件屬於商業糾紛，已進入法律程序，沒特別想會否影響選情，又稱相信香港法治。



立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

林素蔚索償指控「講大話」 鄧肇峰：商業糾紛信法治

鄧肇峰早前捲入一宗官司，指他擔任董事的顧問公司，被棄選的新界東南立法會議員林素蔚入稟索償，指公司涉嫌無按時為她報銷款項，令她損失近51萬元。他今日（7日）再就事件回應，稱屬於商業糾紛，已進入法律程序，沒特別想會否影響選情，又稱相信香港法治。

談及若當選後的工作，他指會透過社區建設推動運輸交通服務，並解釋新界東北的交通運輸服務是其中一個痛點，隨着人口增長，區內交通擠塞，他希望完善交通網絡，又稱會推動活化社區設施。

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

民建聯捲入火災法團爭議有助選情？ 鄧肇峰：沒特別想

選舉前夕大埔宏福苑發生火災，競舉工程一度停止，鄧肇峰表示未有太多時間判斷選情，會努力爭取支持。火災後，他以個人身份擔任義工，並理解到災民最關注的是安置問題，會盡力為災民爭取。

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

他又指，政府正在調查事件，若當選會根據相關條文、推動法規完善，避免下次意外。被問是否有人需要問責，他相信調查報告會查出成因。至於民建聯黃碧嬌捲入火災法團爭議、會否有助選情？他指不會評論，亦沒有特別去想。

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉前夕加入經民聯的沙田區議員鄧肇峰中午在港鐵火炭站外擺街站。（鄭子峰攝）

新界東北其他候選人包括陳克勤（民建聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、古偉冰（工聯會）、黃頴灝。